Россия внесла девять граждан Канады в черный список

Москва внесла в черный список девять граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса, сообщил МИД России.

В МИД отметили, что Канада проявляет неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, выдвигает безосновательные обвинения в адрес Москвы в «агрессии» против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела. Как подчеркнули в дипведомстве, подобные действия канадской стороны оказывают негативное влияние на двусторонние отношения.

«В ответ на введенные канадским правительством 24 марта 2021 года незаконные санкции против граждан Российской Федерации под надуманным предлогом якобы преследований осужденного за противоправные деяния росгражданина А. Навального, принято решение закрыть въезд в Россию на бессрочной основе нижеследующим лицам, имеющим гражданство Канады», – говорится в сообщении.

Как уточнили в дипведомстве, в список вошли генпрокурор Канады, руководитель федеральной тюремной службы страны, комиссар Королевской канадской конной полиции, руководитель управления по внутренней политике аппарата канадского премьер-министра, министр по взаимодействию с регионами Канады, замминистра национальной обороны Канады, замначальника штаба национальной обороны Канады, замкомиссара Королевской канадской конной полиции, а также начальник разведывательного управления ВС Канады.

«Российская сторона остается открытой, когда и если к этому будут готовы в Оттаве, к развитию наших отношений на основе принципов взаимного уважения с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи. В РФ неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми «группами влияния» русофобские настроения», – добавили в МИД.

В марте Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в РФ ситуации с правами человека. Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Канады против российских высокопоставленных лиц незаконны, Москва намерена предпринять ответные меры. Ответ на канадские санкции последует в ближайшее время и будет жестким, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.