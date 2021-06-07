В Москве мужчина пострадал при падении дерева на автомобиль

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07.06.2021, 20:02, Новости дня
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Следователи в Москве проводят проверку по факту госпитализации мужчины, который пострадал в результате падения дерева на машину, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Представитель экстренных служб столицы рассказал, что дерево повредило шесть машин на улице Рочдельской, передает РИА «Новости».

В одной из машин, по словам Ивановой, находился 32-летний мужчина. Его госпитализировали. «По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка», – сказала она. Кроме того, проверку организовала столичная прокуратура.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку после падения ветки дерева на 11-летнего мальчика.



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