Эксперты рассказали о росте интереса избирателей к муниципальным выборам

В воскресенье в РФ состоялись муниципальные выборы в шести регионах: Республике Алтай, Алтайском, Забайкальском и Краснодарском краях, Волгоградской и Челябинской областях. Эксперты отмечают лидерство «Единой России», несмотря на возросший уровень конкуренции.

В большинстве регионов победу одержали представители «Единой России», в двух кампаниях победили самовыдвиженцы, один мандат достался представителю «Справедливой России» и в одном случае представители ЕР и СР получили одинаковое число голосов. Эксперты отмечают на местных выборах высокий уровень конкуренции, но в то же время предполагают, что с приближением федеральной кампании «Единая Россия» при различных раскладах все же сохранит лидерские позиции. Об этом говорится на сайте Независимого общественного мониторинга.

«Мы видим, что итоги голосования на муниципальных выборах в целом подтверждают тенденции, которые фиксируют социологические опросы и о которых говорит большинство экспертов – представители партии власти являются безусловными фаворитами избирателей. 6 июня представители «Единой России» одержали победу в большинстве голосований. Из 25 кампаний лишь две были выиграны самовыдвиженцами, в одной победил кандидат от «Справедливой России» и еще в одном случае кандидаты от ЕР и СР получили равное количество голосов. Это говорит о стабильно высоком уровне доверия к «Единой России», – считает эксперт НОМ, заместитель председателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.

Эксперты также обращают внимание на высокую конкуренцию между кандидатами в большинстве кампаний. Также наблюдается все более растущий интерес к выборам муниципального уровня у избирателей.

«Несколько лет назад сложно было себе представить на муниципальных выборах явку 70%, 60%, даже 40%», – говорит председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. «Сегодня таких примеров уже много. И политические игроки, и сами избиратели перестали относиться к муниципальным выборам как к голосованию за людей, от которых ничего не зависит. Избиратель понимает, что именно на этом уровне решаются вопросы, связанные с его повседневной жизнью. Партии и кандидаты смотрят на муниципальный уровень как на возможность получить пропуск в большую политику – активно участвуют в политической конкуренции», – поделился мнением общественник.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Челябинской области Валерий Шагиев также отмечает, что «чем сильнее конкуренция, чем активнее ведут себя участники политического процесса, чем более значимые вопросы местной жизни они поднимают, тем больше активность и избирателей», – убежден он.

Говоря об остроте политической конкуренции, Валерий Шагиев отметил кампанию по повторным выборам депутатов Совета депутатов Усть-Багарякского сельского поселения, где кандидаты от «Единой России» и «Справедливой России» получили равное количество голосов. «Мы видим, что борьба идет очень напряженная, и по мере приближения федеральных выборов острота конкуренции будет только нарастать», – уверен он.

В целом эксперты видят повышение интереса к муниципальным выборам у избирателей из-за роста конкуренции.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

В праймериз приняли участие почти 12 млн избирателей, более 10% от общего числа избирателей в стране. Конкурс составил 13 человек на место.

Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах.