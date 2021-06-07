 

Мнение: Анализ морально-психологического состояния частей ВСУ на Донбассе

07.06.2021, 19:58, Разное
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Интересный документ утек в сеть за авторством заместителя командующего группировкой ВСУ на Донбассе генерал-майора Кидоня.
Исследование морально-психологического состояния проводилось в частях ВСУ с 1 марта по 25 мая 2021 года и охватывало почти 12 тыс. солдат и офицеров.
Главный итог – уровень морально-психологического состояния ВСУ низкий. Наиболее высокий уровень демонстрируют 128-я ОГШБр и 72-я ОМБр.
Наиболее убитые с точки зрения морали – 80-я ОДШБр, 14-я и 28-я ОМБр и 59-я ОМПБр.

Среди выявленные проблем:

Низкий профессионализм и отсутствие желания повышать свои профессиональные навыки.
Отсутствие морально-психологической готовности участвовать в боевых действиях.
Негативное отношение родных и окружения к службе военных в зоне ООС.

84% не ощущают свою ответственность за результат боевых действий.
80% не готовы выполнять реальные боевые задания
72% низко оценивают свою готовность участия в вооруженных конфликтов.
64% регулярно употребляют алкоголь или наркотики.
63% не уверенных в товарищах по службе
53% утомились от длительного пребывания в зоне ООС
38% отмечают негативную оценку своей службы среди гражданского населения
37% не считают престижной службу в ВСУ
37% отмечают недостаточную обеспеченность подразделения личным составом
25% считают уровень боевой подготовки низким
7% отмечают отсутствие авторитета у вышестоящих командиров

Остро стоят проблемы:

Самовольное оставление части
Употребление спиртных напитков
Неуставные отношения между военнослужащими

Командиры 4х бригад в ходе расследования сознались в ежедневном употреблении алкоголя ссылаясь на длительный срок нахождения в зоне ООС и отсутствии информации о сроках ротации.
Ввиду этого означенные командиры полностью самоустранились от морально-психологического обеспечения боевых задач. Ввиду этого, в рассматриваемых бригадах – 80-я ОДШБр, 14-я и 28-я ОМБр и 59-я ОМПБр – резко возросло количество преступлений и различных нарушений.

Исследование выявило такие вещи как:

1. Перечисление денег от солдат на карточку командиру (от 150 до 1000 гривен)
2. Разделение личного состава на "любимчиков" и "неугодных". Одним премии завышали, другим занижали.
3. Командиры самовольно трактуют нормативно-правовые акты так как им выгодно, что вызывает конфликты в подразделениях.
4. На позициях 1-й и 2-й линии обороны регулярно осуществляется просмотр "Россия-1", "ТНТ", "НТВ". Украинские каналы транслируются с низким качеством, что мешает их просмотру.

Далее ставятся в пример 128-я ОДШБр и 72-я ОМБр и требуется повысить уровень морально-психологического состояния войск в соответствии с приказами командования группировки ВСУ на Донбассе.

https://t.me/ChDambiev – цинк

Источник: Colonel Cassad



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