Мнение: Анализ морально-психологического состояния частей ВСУ на Донбассе

Интересный документ утек в сеть за авторством заместителя командующего группировкой ВСУ на Донбассе генерал-майора Кидоня.

Исследование морально-психологического состояния проводилось в частях ВСУ с 1 марта по 25 мая 2021 года и охватывало почти 12 тыс. солдат и офицеров.

Главный итог – уровень морально-психологического состояния ВСУ низкий. Наиболее высокий уровень демонстрируют 128-я ОГШБр и 72-я ОМБр.

Наиболее убитые с точки зрения морали – 80-я ОДШБр, 14-я и 28-я ОМБр и 59-я ОМПБр.

Среди выявленные проблем:

Низкий профессионализм и отсутствие желания повышать свои профессиональные навыки.

Отсутствие морально-психологической готовности участвовать в боевых действиях.

Негативное отношение родных и окружения к службе военных в зоне ООС.

84% не ощущают свою ответственность за результат боевых действий.

80% не готовы выполнять реальные боевые задания

72% низко оценивают свою готовность участия в вооруженных конфликтов.

64% регулярно употребляют алкоголь или наркотики.

63% не уверенных в товарищах по службе

53% утомились от длительного пребывания в зоне ООС

38% отмечают негативную оценку своей службы среди гражданского населения

37% не считают престижной службу в ВСУ

37% отмечают недостаточную обеспеченность подразделения личным составом

25% считают уровень боевой подготовки низким

7% отмечают отсутствие авторитета у вышестоящих командиров

Остро стоят проблемы:

Самовольное оставление части

Употребление спиртных напитков

Неуставные отношения между военнослужащими

Командиры 4х бригад в ходе расследования сознались в ежедневном употреблении алкоголя ссылаясь на длительный срок нахождения в зоне ООС и отсутствии информации о сроках ротации.

Ввиду этого означенные командиры полностью самоустранились от морально-психологического обеспечения боевых задач. Ввиду этого, в рассматриваемых бригадах – 80-я ОДШБр, 14-я и 28-я ОМБр и 59-я ОМПБр – резко возросло количество преступлений и различных нарушений.

Исследование выявило такие вещи как:

1. Перечисление денег от солдат на карточку командиру (от 150 до 1000 гривен)

2. Разделение личного состава на "любимчиков" и "неугодных". Одним премии завышали, другим занижали.

3. Командиры самовольно трактуют нормативно-правовые акты так как им выгодно, что вызывает конфликты в подразделениях.

4. На позициях 1-й и 2-й линии обороны регулярно осуществляется просмотр "Россия-1", "ТНТ", "НТВ". Украинские каналы транслируются с низким качеством, что мешает их просмотру.

Далее ставятся в пример 128-я ОДШБр и 72-я ОМБр и требуется повысить уровень морально-психологического состояния войск в соответствии с приказами командования группировки ВСУ на Донбассе.

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