Мнение: Запрет зимней резины, импортозамещение такси-сервисов и подорожание цветных металлов

1. Блогер-урбанист Илья Варламов нашёл новую причину грязи в России. Это не только открытый незакреплённый грунт и не только солевые реагенты, которыми у нас посыпают дороги зимой. По утверждению Варламова, каждый год до 9 миллионов тонн грязи возникает из-за разрушения асфальта шипами на зимней резине автомобилей:

https://www.youtube.com/watch?v=GMkAKMTEku4

Шипы не только создают грязь и портят воздух, но и усиливают колейность, которая, предположительно, способствует росту аварийности.

Как вы уже догадались, предлагаемое решение проблемы – это либо полный запрет, либо ввод серьёзных ограничений на использование шипованных шин. Варламов ссылается на опыт Швеции, в которой ограничения ввели, после чего износ дорог сократился на 72%, а пыли стало в полтора раза меньше.

Что касается безопасности водителей зимой на обледенелых дорогах, её предлагается достичь банальным ограничением скорости.

Швеция, конечно, значительно теплее России, однако зима там тоже есть. Полагаю, опыт Швеции стоит внимательно изучить.

2. В России работают над импортозамещением не только западных интернет-сервисов, но и китайских:

https://lenta.ru/news/2021/06/05/taksoo/

Власти задумались об ограничении работы зарубежных сервисов такси в России, так как они действуют в ущерб российским компаниям. Об этом сообщили глава Минцифры Максут Шадаев и депутат Госдумы Александр Хинштейн, передает РБК.

«Мы видим, и нас не может не тревожить, возникающий рост экспансионистских действий со стороны других государств в этом сегменте. (…) Несмотря на свободу рынка, государство должно в первую очередь поддерживать своих разработчиков, производителей, свою отрасль», — сказал Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В первую очередь речь идет о китайских сервисах, пояснил парламентарий. По его словам, необходимо продумать механизмы, которые позволят защитить рынок от иностранной экспансии. «Понятно, что их главное преимущество сегодня — это цены», — отметил депутат.

Можно понять ситуацию, когда мы покупаем китайский чеснок или китайскую микроэлектронику. Массовое производство этих товаров по ряду причин значительно дешевле в КНР, и соревноваться с китайцами в соответствующих отраслях нет особого смысла.

Однако, зачем же отдавать китайцам сферу услуг в России? Если всё равно в такси-сервисах на нашей территории работают отнюдь не китайские водители?

3. Всепропальщики утверждают, что бескомпромиссная борьба Запада с парниковыми выбросами приведёт к падению спроса на российскую нефть – а это, якобы, в клочья разнесёт нашу экономику. На деле, однако, всё иначе.

Мало того, что цены на нефть растут, так ещё и ширится спрос на другие российские товары, которые необходимы для исполнения экологических целей и стандартов в европейских странах. Речь идёт не только об экологически чистом российском газе, но и цветных металлах, которые используются в производстве электромобилей, а также для улавливания CO2:

https://genby.livejournal.com/927500.html

Если нефть это кровь, то медь называют хлебом промышленности. А хлебушек стал совсем дорог.

Ну а главный бенефициар зеленой лихорадки это палладий. Он уже в полтора раза дороже золота. Палладий нужен в каталитических нейтрализаторах для разложения выхлопных газов сгорания бензина и превращения их в оксид углерода и водяной пар. Злые языки говорят, что каталитический нейтрализатор для новых автомобилей уже стоит полавтомобиля.

А кто у нас крупнейший производитель палладия в мире? Россия. Примерно 3 млн унций в год или 42% мирового производства. Вот так европейские требования к чистоте выхлопа автомобилей обогащают Россию.