В Новосибирске машина насмерть сбила ребенка на глазах у матери

Настоящая трагедия разыгралась в Новосибирске по вине водителя BMW. Внедорожник вылетел на пешеходный переход под запрещающий сигнал светофора, когда по нему проезжал на велосипеде 12-летний ребенок. В результате он его сбил. Мать, на глазах которой произошло ДТП, вызвала скорую помощь, однако врачи оказались бессильны – от полученных травм несчастный скончался на месте, передает Пятый канал. Виновник аварии в этот момент пытался снять со своей машины номера. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.