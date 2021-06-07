 

В Новосибирске машина насмерть сбила ребенка на глазах у матери

07.06.2021, 19:44, Разное
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Настоящая трагедия разыгралась в Новосибирске по вине водителя BMW. Внедорожник вылетел на пешеходный переход под запрещающий сигнал светофора, когда по нему проезжал на велосипеде 12-летний ребенок. В результате он его сбил. Мать, на глазах которой произошло ДТП, вызвала скорую помощь, однако врачи оказались бессильны – от полученных травм несчастный скончался на месте, передает Пятый канал. Виновник аварии в этот момент пытался снять со своей машины номера. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело.



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