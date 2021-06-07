 

Кириенко: на гранты в области культуры выделят пять млрд рублей

07.06.2021, 19:44, Разное
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После заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий Сергей Кириенко заявил, что на гранты в области культуры в текущем году планируется выделить порядка пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Первый заместитель главы Администрации президента напомнил, что правительство РФ издало постановление, согласно которому выделялось три с половиной миллиарда рублей на аналогичные цели. Кириенко подчеркнул, что реальное количество выделенных средств больше: “Дополнительно часть средств фонда президентских грантов направляется на поддержку культурных инициатив”. В результате, как он отметил, на гранты в области культуры в 2021 году будет направлено около пяти миллиардов рублей.

Напомним, 17 мая Владимир Путин подписал указ о создании специального Фонда культурных инициатив, в задачи которого входит проведение конкурсов и выделение для победителей президентских грантов на инициативы в области искусств, творчества и культуры. О необходимости создания подобного фонда глава государства заявил 21 апреля во время послания к Федеральному собранию.

Председатель координационного комитета Сергей Кириенко пояснил, что заявки для участия в конкурсе грантов можно присылать с 15 июня по 30 июля. Он так же отметил, что победили будут определены не позднее 15 сентября. РИА Новости сообщает, что в 2021 году на финансовую поддержку могут рассчитывать около полутора тысяч творческих команд.



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