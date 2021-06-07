 

Зачем Бузова пришла во МХАТ – Личное мнение

07.06.2021, 19:42, Разное
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Ольга Бузова объявила, что её мечта сбылась — она сыграет во МХАТе и потому плачет от счастья.


Изображает монолог. Фото: Соцсети

«20 лет назад я пришла к маме, и сказала, что хочу поступать в театральный институт ☺️🙏🏻 Но мама запретила мне это делать, и я поступила в СПбГУ на геофак…
Мамааааа, я играю во МХАТе 👸🏻❤️ »

Ну, что, мама Бузовой? Не уберегла мир от дочери. Твои самые страшные кошмары сбылись.

Уж не знаю, на каком геофаке училась Бузова и училась ли вообще, но мечтала, как говорит, о театре. И всё бы хорошо в этой истории успеха, вот только я одного понять не могу — почему мы должны оплачивать творческие потуги бездарности?

Нет, ну серьёзно — с хрена ли?

МХАТ, как и почти все театры нашей страны, живёт за счёт государства. Наших налогов, если быть точнее.

Истерично плакать — это ещё не талант. Быть участницей публичной трансляции не означает быть актрисой. Шептать под фонограмму, что её инстаграмные боты всегда с ней — это ведь не монолог ещё про бедного, но несуществующего Йорика.

А не замахнуться ли нам, понимаешь, на Вильяма нашего Шекспира?

И чего бы не замахнуться, раз деньги у театра поступают из бюджета? Тем более, что сама гОленька до денег не жадная — у неё тут мечта сбылась и достаточно.

Не то, чтоб мне было жалко денег на гОленьку. Нет, отнюдь. Меня гораздо сильнее коробит, что академический театр превратился в уличный балаган, в котором на сцене Буратино.

Ну ладно б там премия какая — давно уже цирком стали все конкурсы эти. Но театр? Дичь какая-то. Собчак бы ещё в роли Офелии выпустили.

По уму бы, я бы Оленьку в театре дальше буфета б и не пускала. Да и самой ей дальше делать нечего — захрапела бы после рюмочки в зале, мешая зрителям.

Хотела бы я посмотреть на тех театралов, которые придут на этот спектакль. По 50 коньячку, может, им бесплатно на входе в зал из сострадания наливать, как считаете?

Источник: Лена Миро



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