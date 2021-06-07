Зеленский пригрозил ввести санкции против семьи Байдена, если Украину не примут в НАТО до конца года

Выступая перед избирателями в Черновцах, президент Владимир Зеленский пригрозил американскому лидеру Джо Байдену санкциями против всей его семьи, если он не сделает всё возможное для принятия страны в Североатлантический альянс до конца 2021 года.

В случае, если США не смогут исполнить требования Украины, имущество семьи Байденов и все их счета в стране будет арестованы, а против Хантера Байдена будет заведено уголовное дело по факту коррупции.

– Джо, посмотри мне в глаза. Ты думаешь, я тебе шутки шучу, Джо? Мы уже пятнадцать лет стоим, как на паперти, и просимся в НАТО. Ты думаешь, мы и дальше будем так стоять? Если нам не откроют дверь, мы вынесем её с ноги. Ещё и заставим вас из своего кармана оплатить перевооружение украинской армии. Это не игрушки, Джо. Я знаю, что твой сынок Хантер делал в «Бурисме». Время пошло. Думай. Те, – сказал Зеленский.

Требования украинского лидера поддержали такие организации, как Белорусский дом в Варшаве, Союз латышских ветеранов Второй мировой войны и украинская диаспора в Канаде. Белый дом пока официально не отреагировал на ультиматум, однако, по мнению медиаэксперта Марка Фейгина, жёсткий стиль ведения переговоров, избранный Зеленским, заставит администрацию Байдена исполнить его требования.

В настоящее время Хантер Байден занимает 4 строчку среди украинских миллиардеров по версии журнала Forbes.

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