 

Зеленский пригрозил ввести санкции против семьи Байдена, если Украину не примут в НАТО до конца года

07.06.2021, 20:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выступая перед избирателями в Черновцах, президент Владимир Зеленский пригрозил американскому лидеру Джо Байдену санкциями против всей его семьи, если он не сделает всё возможное для принятия страны в Североатлантический альянс до конца 2021 года.

В случае, если США не смогут исполнить требования Украины, имущество семьи Байденов и все их счета в стране будет арестованы, а против Хантера Байдена будет заведено уголовное дело по факту коррупции.

Зеленский пригрозил ввести санкции против семьи Байдена– Джо, посмотри мне в глаза. Ты думаешь, я тебе шутки шучу, Джо? Мы уже пятнадцать лет стоим, как на паперти, и просимся в НАТО. Ты думаешь, мы и дальше будем так стоять? Если нам не откроют дверь, мы вынесем её с ноги. Ещё и заставим вас из своего кармана оплатить перевооружение украинской армии. Это не игрушки, Джо. Я знаю, что твой сынок Хантер делал в «Бурисме». Время пошло. Думай. Те, – сказал Зеленский.

Требования украинского лидера поддержали такие организации, как Белорусский дом в Варшаве, Союз латышских ветеранов Второй мировой войны и украинская диаспора в Канаде. Белый дом пока официально не отреагировал на ультиматум, однако, по мнению медиаэксперта Марка Фейгина, жёсткий стиль ведения переговоров, избранный Зеленским, заставит администрацию Байдена исполнить его требования.

В настоящее время Хантер Байден занимает 4 строчку среди украинских миллиардеров по версии журнала Forbes.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / Сделать мир чище и немного сэкономить: креативные способы употребления пустых баночек из-под косметики

05.01 / Политолог Поротников о рисках Лукашенко потерять власть: Кремлю нужен партнер с неоспоримой легитимностью

22.03 / Звезда Disney Белла Торн выходит замуж

10.05 / День Победы в Израиле

21.11 / Владимир Зеленский: Политики Украины использовали «майдан» в своих личных целях

08.07 / Мнение: Клоуны в погонах

07.09 / Как Киев и Вашингтон провалили спецоперацию “вагнеровцев” в Белоруссии

24.05 / Отказ от соли может спровоцировать ряд заболеваний. Кому стоит есть приправу чаще?

07.09 / Мнение: Волшебная сила искусства

19.05 / Как одеваться на работу, чтобы получить повышение или надбавку: подборка образов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика