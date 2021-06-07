Мнение: Что главное в футболе?

Что за шум из-за формы сборной Украины по футболу? Эту форму, к слову, УЕФА одобрила….

Какая разница, в какой форме украинские футболисты будут выходить на футбольное поле? Тем более какая разница, как выглядит Украина на глобусе Украины? Пусть хоть половину Европу и половину России нарисуют территорией Украины…. В России-то все прекрасно знают, что Крым – это Россия…

Лично я собираюсь болеть и за сборную России, и за сбороную Украины. Если Украина пробьется в четвертьфинал, планирую съездить в Санкт-Петербург и поболеть за украинских футболистов…

В футболе, по-моему, главное – игра, а не картинки на футболках…

Так или не так?

Фотография отсюда

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