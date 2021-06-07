Мнение: О тяжёлом поражении России: причины, истоки, последствия

Как ни горько, но #Россия снова проиграла. Пусть не позорно, как утверждают некоторые злопыхатели, а достойно, в борьбе. Но всё же проиграла – старому, ещё от #СССР доставшемуся заокеанскому противнику. Хотя должна была на этом поле побеждать.

Но счёт, как говорится, на табло. И его уже не изменишь. Только и остаётся, что немного поостыв и пережив горечь поражения, задаться вопросом: как же такое случилось?

Речь о хоккее, ЧМ-2021 и четвертьфинале Россия-Канада. Который наша сборная проиграла 1:2 в овертайме. Дело, конечно, не в самом поражении: спорт есть спорт. Но в тех ожиданиях, которые были перед стартом первенства. Полнее всего их выразил депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, член Высшего совета партии «Единая Россия», в прошлом выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов. «Не стоит даже переживать. Российская сборная способна дойти не просто до финала, а до Марса, Юпитера и Солнца», – заявил он накануне фиаско.

И тем не менее, канадская сборная, в составе которой не было ни одного спортсмена с именем, а сплошь какие-то студенты, поставила на колени когда-то непобедимую «Красную машину». Шапкамизакидайство снова аукнулось. И аукнулось горько.

Возможно, пилюлю смягчит тот уже установленный факт, что именно канадцы в итоге взяли золото: проиграть чемпиону вроде как не зазорно. Однако от чувства, что на их месте должны были стоять наши ребята, не отделаться так просто.

Но теперь это дело прошлого. Сейчас главное понять, как такое могло случиться. Почему российская сборная звёзд уступила чуть ли не третьему-четвёртому составу канадской команды.

Конечно, здесь есть немалая доля вины тренерского штаба. И тактические ошибки были, и недостаток мотивации у игроков ощущался, и расслабились, возможно, перед матчем, не сумев почувствовать вовремя силу соперника: сборная Канады и в четвертьфинал-то пробилась чудом, проиграв на старте турнира командам Латвии, #США и Германии.

Но дело ещё и в другом. В положении российского хоккея после 2014 года. Тогда наша сборная взяла #золото ЧМ – как выяснилось, в последний раз до настоящего времени. Да, были знаменитые допинговые скандалы. Да, отчасти началась смена поколений (процесс вообще-то рутинный, но не в России). А главное, в российский хоккей пришли олигархи.

Вот здесь – разбор последствий. Если вкратце, российский хоккей подмяли под себя братья Ротенберги, а сын одного из них, Роман Ротенберг начал заправлять всей хоккейной федерацией, отодвинув в сторону номинального главу ФХР Владислава Третьяка. И тут пошло-поехало в угоду питерским. Короче, просто бизнес…

Собственно, крупный капитал приходит в #спорт не из альтруистических соображений. Но тут, видимо, совсем особый случай: интересы питерского СКА внезапно стали выше интересов и сборной, и домашнего чемпионата. Впрочем, последствий в виде оргвыводов у этого не будет.

Нет, такой хоккей нам не нужен ©

А вам?

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