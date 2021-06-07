Князь Монако Альбер с детьми навестили княгиню Шарлен в ЮАР, которая не может вернуться домой из-за болезни

Несколько недель назад 43-летняя княгиня Монако Шарлен улетела в Южную Африку, где приняла участие в нескольких общественно важных мероприятиях, в частности, посетила уникальный приют для носорогов в провинции Лимпопо. Это место, где ухаживают за животными и занимаются реабилитацией телят носорогов, осиротевших в результате браконьерства.

О той поездке княгиня сообщила, опубликовав серию фотографий в своем аккаунте в Instagram в середине мая. На них видно, как княгиня вместе со специалистами ухаживает за покалеченными носорогами. Незадолго до этого ее супруг, князь Альбер и их 6-летние близнецы – Жак и Габриэлла – посетили гонки в Монако без Шарлен.

Поклонники княжеского семейства были уверены, что поездка Шарлен будет недолгой и она уже наверняка вернулась домой. Однако все оказалось наоборот: на днях к ней в ЮАР прилетели князь Альбер и их дети. Доказательством тому стало фото князя и близнецов, сидящих в автомобиле для сафари, которое было опубликовано на странице княгини в Instagram. Daily Mail со ссылкой на свои источники сообщил, что княгиня не может пока вылететь в Монако из-за неизвестной инфекции уха.

Последний раз княжеское семейство выходило на публику в полном составе в январе этого года по случаю главного национального праздника Монако – Дня святой Девоты.

Князь Альбер (по центру) с детьми – Жаком и Габриэллой (на переднем сидении)

Кстати, на фотографиях за последние полгода все уже могли рассмотреть экстремальную стрижку княгини. Сначала Шарлен сделала короткое каре с челкой как у главного редактора американского Vogue Анны Винтур, а в январе этого года выбрила левую сторону головы и затылок, остальные волосы постригла на манер ирокеза, но одностороннего. После этого, конечно же, многие пользователи интернета раскритиковали бьюти-преображение княгини. В интервью французскому журналу Point de Vue Шарлен рассказала, что она обо всем этом думает, а также отметила, что ее новая смелая прическа нравится не только ей – ее одобрили и князь Альбер, и дети:

Для меня важно то, что Жак и Габриэлла обожают меня в новом образе. Что касается принца, его первоначальное удивление уже прошло, и теперь ему стрижка тоже очень нравится.

А на новых кадрах, сделанных в поездке в приют для носорогов, многие могли отметить очередное преображение Шарлен: она подровняла стрижку по бокам и теперь виски выбриты по обеим сторонам.