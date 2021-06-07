 

Geely обновил кроссовер Emgrand X7

07.06.2021, 19:14, Новости дня
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Китайский автогигант Geely обновил кроссовер Geely Emgrand X7.

Отличить автомобиль по внешнему виду не составит труда за счет модернизированной решетки радиатора, а также стильным бамперам. Изменения по внешности также коснулись обновленной головной оптики. Представленный экземпляр имеет 1,4-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 141 л.с. Автомобиль имеет виртуальную приборную панель, мультимедийный центр и ряд других опций.

 Кроме того, китайский кроссовер Emgrand X7 появится в продаже на местном рынке до конца лета текущего года. Производитель пока умалчивает стоимость модернизированного паркетника до официального выхода. Эксперты полагают, что новый экземпляр окажется существенно привлекательнее предшественника.



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