Мнение: Гулаг №2

Странным образом оборачивается проблема гастарбайтеров у нас в стране. Теперь железные законы недоразвитой экономики диктуют России очередной шаг к архаизации и дикости – использование труда заключенных. Тему уже вовсю обсасывают через придворные (то есть практически все) СМИ; людей лицемерно как бы спрашивают – а что, типа, вы не будете, граждане дорогие, против, если мы тут немного поэксплуатируем зеков? Не, ну а чо – они же все равно сидят, ни шиша не делают; пусть потрудятся, хе-хе, на благо страны, верно?! И в качестве пробного камня особенно активно сейчас забрасывают “привлечение” заключенных к постройке БАМа (блин, этот БАМ строят всю мою полувековую жизнь – и все никак не построят).

Хотя мы-то помним, что первыми заголосили насчет “давайте нам зеков”… московские застройщики. Типа, у нас дома строить некому, пусть зеки поработают. Дело было весной прошлого года, в разгар ковидной паники – как раз когда свободное циркулирование гастарбайтеров оказалось под вопросом из-за всех этих карантинов. Но сейчас карантины вроде повсеместно снимают, а проблема осталась. Почему?

Из-за ослабления рубля. Рубль ведь “под карантин” еще дополнительно обвалили – с 60 до 75, временами и до 80. В итоге наши азиатские друзья разворачивают оглобли – Россия становится все менее привлекательной для “гостевого” труда. Копейки они могут и в родном Узбекистане получать – зато на дорогу тратиться не надо. В домах пламенных ксенофобов праздник – ура!! В России все меньше таджиков, узбеков и прочих монголоидных собратьев!! Ребят можно обрадовать еще больше: чем ниже уровень жизни в РФ и курс рубля – тем меньше будет этих узкоглазых лиц на улицах родных городов, тут прямая зависимость. А поскольку курс правительства очевиден (он заключается в том, что все проблемы бюджета можно решать как раз за счет “плавного” опускания рубля на фоне достаточно стабильных валютных поступлений) – то и сомнений тоже нет: безо всяких “виз со Средней Азией” поток мигрантов оттуда будет мелеть и дальше.

Тут еще и была смешная деталь: я читал в Сети натуральные ЖАЛОБЫ со стороны застройщиков в Питере и Москве – те со слезой возмущались неслыханным коварством прибывших рабочих: представляете, – говорили они, – эти гады приезжают, но отказываются работать на стройках чернорабочими за 50-60 тысяч рублей, так как… они массово уходят наниматься курьерами по доставке, где можно зарабатывать по 80-90 тысяч!! И эти деятели натурально требовали от правительства как-нибудь ОБЯЗАТЬ приезжих работать там, куда их наняли, без права увольнения – то есть фактически настаивали на том, чтобы труд гастарбайтеров отчетливо принимал РАБСКИЙ характер.

Это и есть ключевое слово. Как бы тут ни морщили носики наши диванные интеллигенты-интеллектуалы – а мы все время натыкаемся на одну проблему России: на ее СТЫДНУЮ, но неизбывную потребность в РАБСКОМ неквалифицированном труде тяжелого физического характера. Сначала для этого – с самых “сталинских пятилеток” – интенсивно выкачивали человеческие ресурсы русских деревень (которые казались безграничными), плюс, естественно, ГУЛАГ. Потом, когда ГУЛАГ распустили, а деревни обмелели настолько, что партия стала давить в обратном направлении, пытаясь заставить горожан перебираться в деревни – стали завозить лимитчиков и всяких вьетнамцев для работы в горячих цехах ЗИЛа. Потом, уже в новой рыночной экономике, нащупали новый вроде бы “безграничный” ресурс – гастарбайтеров из совсем уж нищих “республик Средней Азии”, а также с нищей Украины и Молдавии.

Но и тут выходит загвоздка – обнищала сама РФ, зарплаты становятся непривлекательны даже для мигрантов. И что же? Как положено в русской истории – круг замыкается: в деревнях уже никого нет, но выручает “свежая” идея: а давайте возродим ГУЛАГ!

Ну а что, в самом деле? Конституцией, которая ПРЯМО ЗАПРЕЩАЕТ (!!) принудительный труд, давно подтерлись – на эту бумажку в России никто не обращает внимания. Зеки и так уже давно работают в системе ФСИН – но, как правило, на государственные же нужды (типа шьют форму для полицейских, чем, в частности, как раз занимались “пусси”, неудачно сплясавшие в ХХС).

А теперь предлагается новый этап: натурально ПРОДАВАТЬ зеков барыгам, типа тех же застройщиков. При этом всегда стыдливо обходится молчанием вопрос – а что, собственно, будет с теми зека, которые работать НЕ ХОТЯТ? По закону принудить их нельзя; “по понятиям” их, очевидно, будут избивать, держать в карцере, на хлебе и воде – словом, пытать. Тем более, что практика-то уже наработана и так (смотри описания той же Толоконниковой о ее отбывании в местах заключения – там садомазо в самом чистом виде). Остался маленький шаг, чтобы все это уже разрешили окончательно. Да что говорить, если, согласно Женевской конвенции, сам по себе труд по принуждению… ЯВЛЯЕТСЯ ПЫТКОЙ! Да-да; удивительно, что российские тюремщики этого не знают.

Ну а дальше уже понятно, что будет. Дельце-то выгодное – я имею в виду работорговлю. Тем более – официально, от имени Закона и Государства. “15 замесов в смену, 20 замесов в смену…” Колониям понадобится РАБОЧАЯ СИЛА. То есть – зеки. Больше зеков! Еще больше зеков! Значит, начнет перестраиваться машина отечественного “правосудия” (да что я говорю, она уже давно перестроилась). Будут планы для ментов и судов – сколько человек “закрывать” в месяц и в квартал; Родине нужны рабочие руки! (бесплатные – заметим в скобках)

Так что более чем ясно, к чему идет дело. ГУЛАГ №2, как и было сказано.