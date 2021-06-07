 

Врач Панков предупредил о смертельной опасности электронных сигарет

07.06.2021, 19:08, Разное
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Врач-пульмонолог Вульф Панков заявил, что электронные сигареты могут быть смертельно опасными для человека. Часто их считают уместными в ходе переходной стадии между табачным аналогом и полным отказом от данной пагубной привычки. Однако использование данных устройств нередко приводит к разным болезням, в том числе, онкологическим.
В электронной сигарете содержится жидкость, которая нагревается и впоследствии распыляется. Именно ее вдыхаю курильщики вместо привычного табачного дыма. В результате токсины попадают в легкие и кровь, поэтому оказывается негативное воздействие на дыхательные пути.

Электронные сигареты способны спровоцировать развитие бронхита или же астмы. К тому же доказано их отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, они ослабляют иммунитет и приводят к развитию рака.

Статистика показывает, что 85% курильщиков, пробующих перейти на электронные сигареты, продолжают курить обычные. Нужно отказаться от обоих вариантов, если человек хочет избавиться от данной пагубной привычки.

Источник: rsport.ria.ru



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