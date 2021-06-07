Врач-ЛОР предупредил об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках

Доктор Мурат Караман пояснил об опасности прослушивания громкой музыки через наушники. Советы врача-ЛОР помогут сохранить здоровье слухового аппарата.

Зарубежные СМИ рассказали об опасностях, которые подстерегают любителей слушать музыку через наушники. Врач отоларинголог Мурат Караман из Турции пояснил о проблемах, к которым приводит нарушение слуховой гигиены. Многие меломаны привыкли не ограничивать громкость звучания их любимых песен или радиостанций даже при подключении аксессуаров. Однако такой способ влечет собой угрозу потери слуха. Негативное воздействие на органы внутреннего уха наносит уже более, чем 60-процентное увеличение громкости. Причем изменения в данном случае могут быть необратимыми.

Доктор Караман приводит данные статистики, согласно которой уже сейчас свыше 12% обращений с ухудшением слуха приходится на детей и подростков возрастом 9 -15 лет. Ухудшения функциональности слуховых мембран составляет наибольшую проблему именно для этой категории. Отоларинголог обращает внимание, что негативная тенденция связана с распространением технологий. Поврежденные из-за высокой интенсивности звукового воздействия слуховые клетки и нервные окончания вызывают целый ряд системных заболеваний. Они повышают риски полной потери слуха, поэтому целесообразно отказаться от пагубной привычки включать музыка в наушниках на полную мощность.

Чтобы избежать наступления глухоты, медики рекомендуют вовремя выявлять первые признаки расстройства слуха. К ним относятся шум, гудение, звон или жужжание в ушах, а также снижение слуха. Если человек обнаружил подобные симптомы, следует немедленно обратиться к врачу, который припишет необходимые лекарственные препараты. Однако ещё до наступления нежелательных последствий лучше соблюдать гигиену слуха, устанавливая правильную громкость музыки в наушниках. Кроме того, лучше ограничить и срок пользования аксессуаром, выключая музыку после часа прослушивания. Не нужно включать плеер и перед сном в ночное и вечернее время. Также крайне важным является и качество самих наушников, они не должны попадать в слуховой проход. Громкость же девайса в любом случае, должна быть на уровне до 60%. Находясь на концертах и подобных мероприятиях также лучше использовать беруши.

Источник: inosmi.ru