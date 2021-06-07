Яна Рудковская порадовала поклонников милым видео с 8-месячным сыном

В своем микроблоге Instagram Яна Рудковская поделилась милым видео, на котором запечатлен ее 8-месячный сын Арсений. Младший сын появился у 46-летнего продюсера и ее супруга Евгения Плющенко благодаря суррогатной матери.

Видеоролик был снят в домашней обстановке. Арсений перемещается по комнате на ходунках, а компанию ему составляет собака Фифа. Питомец играет с малышом, пытаясь подобраться с нему поближе. 8-месячный сын звездной пары с любопытством за ним наблюдает. Пост Яна Рудковская подписала довольно коротко: «Наш директор Сеня с подругой Фифой».

Подписчики засыпали малыша комплиментами, отметив, что у продюсера и фигуриста подрастает «очаровательный блондинчик». Многие удивились, как быстро летит время. Недавно Яна Рудковская только представила фанатам младшего сына, а теперь он уже пытается ходить. Однако некоторые фолловеры упомянули, что польза от ходунков довольно сомнительная и посоветовали жене Евгения Плющенко не использовать их.