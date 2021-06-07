Без дат рождения и смерти, потому что “легенды не умирают”. НБУ выпускает монету в честь Слипака

На аверсе монеты размещены малый государственный герб Украины, портрет Василия Слипака, нотная строка и надписи “Украина” и “Василий Слипак “Миф”.

На реверсе монеты изображены соловей на стволе автомата и стилизованные ветви деревьев.

Монета будет выпущена тиражом 35 тыс. штук. Номинал монеты – 2 грн.

Автор изображения, художник Андрей Ярмоленко отметил в Facebook, что при разработке дизайна “отказался от дат рождения и смерти, потому что легенды не умирают”.

“А это наша легенда, которую мы должны помнить и рассказывать всем последующим поколениям! Эта личность сопоставима с Гераклом и Орфеем в одном лице, даже еще круче – потому что Василий существовал точно и мы его современники!” – написал Ярмоленко.

https://www.facebook.com/andrey.ermolenko/posts/4680055828674783

В комментариях он сообщил также, что ноты, изображенные на монете, – начало арии Мефистофеля, которую исполнял Слипак. Эта роль дала и позывной певцу: Миф – сокращение от Мефистофель.

Контекст:

Василий Слипак был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года. Около 20 лет пел в опере во Франции. С начала конфликта на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса “Правый сектор” под позывным Миф.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.

В феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

В октябре 2018 года в Париже на фасаде украинского культурно-информационного центра появилась мемориальная доска Слипаку.

Во Львове в 2020 году на улице Дорошенко городской голова Андрей Садовый открыл мурал, посвященный Слипаку.

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