В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера. Это первый новый препарат за почти 20 лет

Препарат был одобрен по ускоренной процедуре утверждения, используемой для лекарств от серьезных или опасных для жизни заболеваний, которые обеспечивают значительное терапевтическое преимущество перед существующими методами лечения.

Aduhelm – это первый в своем роде препарат, одобренный для лечения болезни Альцгеймера с 2003 года, и первое лекарство, которое замедляет снижение когнитивных способностей человека при данном заболевании.

Среди побочных эффектов этого препарата – временный отек в областях мозга, который обычно проходит со временем и не вызывает симптомов, хотя у некоторых людей возможны головная боль, спутанность сознания, головокружение, изменение зрения или тошнота.

В соответствии с положениями об ускоренном разрешении, FDA требует, чтобы компания Biogen провела новое клиническое исследование для подтверждения клинической эффективности препарата. Если в ходе исследования не удается подтвердить клиническую пользу, FDA может инициировать процедуру отмены одобрения препарата.

Как отмечает CNBC, ранее FDA не одобряло лекарств, которые могли бы замедлить снижение умственного развития от болезни Альцгеймера. Ведомство одобряло лекарства, направленные на облегчение симптомов, а не на замедление самой болезни.

Контекст:

Болезнь Альцгеймера – необратимое прогрессирующее заболевание мозга, которое медленно разрушает память и навыки мышления, а в конечном итоге – и способность выполнять простые задачи. Хотя конкретные причины болезни Альцгеймера до конца не известны, она характеризуется изменениями в головном мозге, которые приводят к потере нейронов и их связей. Эти изменения влияют на способность человека помнить и думать.

По данным FDA, от болезни Альцгеймера страдает 6,2 млн американцев.

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