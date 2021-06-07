“Она отчаянно несчастна”. Королевский эксперт заявила, что принц Гарри и его жена Меган оскорбили Елизавету II, назвав дочь в ее честь

По мнению эксперта, после ряда скандальных интервью американским журналистам назвав дочь Лилибет, принц Гарри с женой проявили грубость по отношению к Елизавете II.

“Думаю, она отчаянно несчастна, потому что они грубо относились к ней. Не думаю, что это хорошая идея. Мне кажется, это довольно грубо по отношению к ее величеству королеве. Это было очень личное имя”, – заявила Левин.

ВИДЕОВидео: Good Morning Britain / YouTube

Контекст:

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка.

6 июня стало известно, что герцогиня Сассекская Меган родила дочь в 11.40 4 июня в больнице города Санта-Барбара (Калифорния). Родители назвали новорожденную Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Вся королевская семья поздравила принца Гарри и его жену Меган с рождением дочери, несмотря на то, что весной этого года они дали несколько скандальных интервью, в которых описали свою версию жизни в Букингемском дворце.

7 марта 2021 года в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, когда на самом деле они поженились и как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи, так как мать герцогини Сассекской является афроамериканкой.

Первое интервью пары после переезда в США вызвало резонанс в СМИ. Спустя два месяца после этого, 13 мая, принц Гарри решил откровенно поговорить о своей жизни в королевской семье с ведущим подкаста Armchair Expert, посвященного вопросам психического здоровья. В частности, он сравнил свою жизнь в королевской семье с жизнью в зоопарке, а также заявил, что в детстве “испытал боль и страдание из-за боли и страданий, которые, возможно, перенес отец”. Принц Гарри также отметил, что именно это стало одной из причин, которые сподвигли его отказаться от королевских полномочий и переехать в США.

В королевском дворце, писал таблоид Daily Mail, считают, что давая такого рода интервью, принц Гарри “делает карьеру”.

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