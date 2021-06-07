84% украинцев подписали договор с семейным врачом еще до эпидемии коронавируса – опрос

6% респондентов заявили, что не видят в этом смысла, так как у них есть знакомый доктор.

В то же время 4% опрошенных сказали, что заключили договор с семейным врачом после того, как появилась угроза COVID-19.

3% украинцев не подписали декларацию, так как не смогли определиться с врачом, еще 2% – не знают, как это сделать, 1% – выбрали другой вариант ответа.

Опрос проводился с 15-го по 24 мая методом “лицом к лицу” среди граждан в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Контекст:

В 2018 году в Украине началась реформа первичного звена медицины. На первом этапе украинцы подписывали декларации с семейными врачами, педиатрами или терапевтами.

В мае этого года нынешний министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что привиться от COVID-19 в Украине можно и без заключенной декларации с семейным врачом. Для проведения вакцинации нужно взять с собой необходимые документы, чтобы врач мог занести данные в электронную систему здравоохранения.

—