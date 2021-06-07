Прокуратура Польши назвала причину обрыва лифта с украинскими рабочими

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07.06.2021, 19:06, Новости дня
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“Сегодня состоялся осмотр места с участием эксперта и полиции. Оценка эксперта подтверждает, что оборвался трос, удерживавший временную платформу, на которой в шахте лифта находились и работали граждане Украины. Вероятно, этот трос был короткий и плохо прикреплен”, – заявил Копаня.

Он отметил, что временная платформа была установлена в шахте вместо конструкции лифта, которую извлекли для замены на новую. По его словам, прокуратура сейчас будет устанавливать, кто отвечает за неправильный монтаж этой платформы.

Прокурор добавил, что шахту лифта опломбировали, сейчас там не ведутся никакие работы.

Копаня также рассказал, что украинцы были трудоустроены фирмой, которая занималась выполнением подрядных работ для поставщиков лифтов.

Он сообщил, что после падения с высоты 40 метров оба мужчины в возрасте 41 и 42 лет находятся в больницах Лодзи. Один из них остается в тяжелом состоянии, а второй со сломанной ногой – в удовлетворительном.

Контекст:

Об инциденте с украинцами стало известно 6 июня. Сперва сообщалось, что мужчины находились на крыше лифта, когда тот оборвался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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