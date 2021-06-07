 

Союз садоводов попросит предоставить дачникам субсидии на лесоматериалы и металл

07.06.2021, 19:04, Новости дня
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«В первую очередь мы намерены просить для наших дачников субсидии, а во вторую, хотим понять обоснование этих процессов», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель общероссийской общественной организации «Союз садоводов России», депутат Госдумы Олег Валенчук, комментируя существенное увеличение цен на древесину и металлургическую продукцию за последний год.

«Буквально на прошлой неделе мы собрали все наше руководство Союза и пришли к выводу, что просто необходимо обратить внимание правительства на проблему цен на пиломатериалы и металл. А все потому, что со всей страны видны слезы и плач наших садоводов. В связи с этим мы сейчас официально готовим документ и в срочном порядке направляем в правительство», – говорит Валенчук.

Он подчеркивает, что на сегодняшний день это особенно важно, поскольку из-за периода пандемии коронавируса россияне находятся в непростой экономической ситуации. Соответственно, многие дачники не могут позволить себе покупать по сегодняшним ценам металл и древесину.

«В первую очередь мы намерены просить для наших дачников субсидии, а во вторую, хотим понять обоснование этих процессов. У нас были аналогичные ситуации, когда повышались тарифы для садоводов, и мы высказывали позицию, что мы не в Англии и не в Америке покупаем электроэнергию. Поэтому, все подобные вопросы мы поднимаем, обостряем, пытаемся отстаивать позицию наших садоводов», – заключил председатель Союза.

В середине мая сообщалось, что из-за дефицита древесины как в России, так и на внешних рынках, за последний год цены на пиломатериалы увеличились вдвое, передает РБК. Позже, в интервью изданию первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что из-за роста цен на металл металлурги получили «сверхприбыли». Данный рост цен связан с общим повышением цен на металл в период пандемии коронавируса.



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