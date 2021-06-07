 

Блинкен: США могут изменить позицию по санкциям в отношении оператора «Северного потока-2»

07.06.2021, 19:04, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.

«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», – цитирует Блинкена РИА «Новости». Также он добавил, что «физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом».

Блинкен отметил, что введение санкций против германской компании могло «отравить» США отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров.

«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать.., чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», – сообщил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если РФ якобы захочет использовать «Северный поток 2» для давления на какие-либо страны. 

Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.



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