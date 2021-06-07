 

МВД утвердило порядок отправки в вытрезвители

07.06.2021, 19:04, Новости дня
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МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил порядок доставления в вытрезвители граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Приказом, зарегистрированным Минюстом, определяется порядок доставления «лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения или в специализированные организации, либо в служебные помещения территориальных органов или подразделений полиции», передает РИА «Новости».

В частности, попадать в вытрезвители будут с общественных мест (улицы, площади, стадионы, вокзалы, ж/д станции, поезда, аэропорты, морские и речные порты и т.д.) «утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» граждане.

Кроме того, доставлять в специальные учреждения будут тех, кто находится в жилище в состоянии опьянения, если они могут причинить «вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу», а также по письменному заявлению находящихся там граждан.

При необходимости сотрудники полиции должны будут оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую, о чем нужно будет доложить в дежурную часть, а также обеспечить сохранность их имущества. При этом в произвольной форме полицейские должны будут составить акт с информацией о пьяном – в частности, там будут данные сотрудника, куда доставили гражданина и его ФИО.

Документ предусматривает меры безопасности для сотрудников полиции: доставлять захмелевших граждан в спецучреждения полицейские должны будут как минимум вдвоем, досмотрев их на наличие оружия. При эвакуации полицейские также должны будут обеспечивать безопасность медиков в соответствии с законом «О полиции».

Ранее Минздрав, Минтруд и МВД РФ подготовили проект о правилах организации работы вытрезвителей – лицам в состоянии опьянения предоставят отдельное спальное место, воду и одежду, а при желании они смогут покинуть учреждение.

Напомним, 29 декабря президент Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей. Также подписан закон, который наделяет полицейских правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители.



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