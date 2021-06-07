Встречу с Зеленским назвали бессмысленной для Байдена: Для чего ему выслушивать чушь?

Согласно неподтвержденным данным, причиной стала смена руководства в акционерной компании “Нафтогаз Украины”. В офисе американского лидера расценили это как публичный отказ Владимира Зеленского от борьбы с коррупцией в стране.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не согласился с этой версией. В разговоре с телеграм-каналом “Радиоточка НСН” эксперт выразил мнение, что Байдену нет смысла встречаться с коллегой, поскольку ничего нового он не услышит.

Политик добавил, что в последнее время Зеленский наговорил много глупостей. Так, президент Украины обругал США за нежелание вводить новые санкции против “Северного потока – 2”. Помимо этого, политик обвинил Запад в причастности к потере Крыма.

“Для чего Байдену встречаться и выслушивать чушь?”, – поинтересовался Азаров.

В недавнем интервью Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом США “в любое время, в любом месте”. Вместе с этим украинский лидер отметил, что переговоры должны состояться до российского-американского саммита в Женеве.

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