Мнение: Векторы в поле

Вчера мы коснулись темы векторов сливов и косяков, но немного запутались.

Векторы сливов и косяков роднит то, что те и другие – это направление вашей энергии на чужую территорию.

Те и другие векторы действуют вне ваших границ, за ними.

Векторы сливов уменьшают вашу фигуру, снижают ваше самоуважение и уважение к вам, делают вас слабей.

Векторы косяков уменьшают доверие к вам, лояльность к вам, желание иметь с вами дело, засоряют вам поле.

Те и другие растят друг друга, потому что сокращают территорию (КП). Чем меньше КП от слива, тем больше выглядит косяк, и наоборот: чем меньше лояльности к вам (и КП) от косяка, тем больше выглядит слив.

Большинству людей эта мысль совсем не понятна и не очевидна.

Им, наоборот, кажется, что если они унизились, а потом “защитили границы” скалкой, их слив стал меньше, ведь они показали свое “самоуважение”. А если они накосячили, а потом унизились, то косяк таким образом стал меньше, они продемонстрировали “уважение” к другому.

Но в поле все совсем не так.

Давайте посмотрим, почему.

При сливе человек сам унижает себя, а воспринимает так, будто другой его унижает. Но если вас унижает другой, то это не слив, это не имеет отношения к сливу, слив – ваше собственное унижение себя. Поэтому когда для компенсации слива вы пытаетесь напасть на партнера, вы действуете так, как человек, который сам смыл в унитаз свой бумажник, а в отместку напал на мужика, выходящего из соседней кабинки. Он потеряет деньги и получит по морде. Во всяком случае будет не прав.

Компенсировать слив можно только противоположным вектором – проявив самоуважение. Нападением на того, кто свидетелем, а не источником слива – косяк, который не только плюсуется к сливу, но и увеличивает его. Вы сами себя унизили, да еще истерично напали на другого, показав, что за себя вы вообще не отвечаете.

В случае косяка человек демонстрирует другому “превосходство” мимо границ, то есть не имея на это оснований, но воспринимает это так, будто это не демонстрация, а реальное превосходство. Именно поэтому он пытается компенсировать это самоуничижением. Он показывает свою ничтожность и думает, что привел ситуацию в равновесие, отказавшись от превосходства. На самом деле превосходства у него и не было, он сначала заявил о нем, а потом показал, что он еще более слабый, чем есть. Его косяк от это слива стал только больше.

Смотрите на примерах.

Самый частый пример сливов – жалобы на нехватку близости. Не слив это только в том случае, когда у второй стороны запрос на близость, вот тогда такие “жалобы” – шланг или игра. В этом случае КП человека такое большое, что “щипцы” – это шары и крючки. Такая ситуация вам уже понятна, я надеюсь.

В обычных же случаях жалобные щипцы про близость – это слив, особенно щипцы регулярные и протяжные. Вы обнаруживаете свою ненужность, демонстрируете свою липкость, выпрашиваете внимания, словно собственная фигура для вас не важна, словно вы рады слить себя, лишь бы вызвать к себе сострадание.

Слив легко узнать по позе нищего с протянутой рукой.

Точнее было бы легко узнать, если бы не корона.

Корона мастерски переворачивает это с ног на голову, надевая на партнера колпачок.

Колпачок позволяет считать другого пострадавшим, чаще всего пострадавшим от вашего же косяка: невнимания, грубого обращения, холода.

А так как косяк многим привычно компенсировать сливом, вы ему и сливаетесь, не считая это сливом, конечно, а считая равновесием.

После слива часто съезжает корона или слетает колпачок с другого, поскольку он реагирует не со слезами радости на глазах, как ожидалось. И оскорбленный в лучших чувствах решает забрать у другого преимущество, которое только что, как ему кажется, дал.

Он выражает ему свое неодобрение, объявляет о своем недовольстве им и разочаровании в нем, о своем желании расстаться.

В общем “компенсирует” свой слив косяком.

А со стороны другого все выглядит совсем иначе. У него сначала пытались что-то выцыганить, давя на жалость и унижаясь, а потом обрушили скалки, пытаясь его наказать.

Первое слив, второе косяк + слив.

Но цепочка косяков и сливов не закончена. После косяка следует новый слив, поскольку опять надо компенсировать “превосходство”.

То есть человек, который то косячит, то сливается (рапан), все время то дает второму свою воображаемую царскую милость, то отнимает ее, его корона шатается туда-сюда, то вправо, то влево, то на один глаз, то на другой, и из обоих глаз мир представляется кривым то на одну, то на другую сторону.

Главная ошибка рапанов, что они пытаются косяками и сливами достичь некого равновесия, но их значимость от каждого слива и каждого косяка падает.

Равновесие надо искать не между косяками и сливами, а перпендикулярно, возвращаясь в границы.

Как если бы шла речь о том, что вы хотите поднять две гири. Без опоры на собственный торс это не получится, а “уравновешивая” гири дополнительным весами, вы увеличите общую нагрузку и держать равновесие станет сложней.

Мы сейчас разберем то, что не смогли достаточно рассмотреть вчера, когда говорили про колпачки и маски жертвы.

Чтобы снять с человека колпачок, который на него надела ваша корона, надо отнестись к нему с уважением.

Чтобы снять с себя маску жертвы, нужно отнестись с уважением к себе.

Вот это правильные векторы, выравнивающие силы в поле.

А что делают обычно?

Обнаружив на другом колпачок, то есть увидев, что он не Бедняша, этого другого объявляют абьюзером, а на себя надевают маску жертвы.

После этого начинаются косяки.

Видите что искажает направление обратных векторов?

Внешний локус.

Это вы надели на другого колпачок, вы должны снять этот колпачок и посмотреть на другого с уважением.

Это не он надел на себя овечью шкуру, чтобы абьюзить вас.

Вектор компенсации должен идти от внешнего локуса ко внутреннему, вы должны поправить локус контроля и опереться на себя, а не на другого.

Тогда вы сможете компенсировать слив. А часто и компенсировать не нужно, просто прекратить.

Время моет поле.

Восстановить свою фигуру после слива можно последующим поведением в границах и прокачкой ресурсов.

Направлять к человеку “пики” не нужно, это будут скалки.

Не он вас “слил”, вы себя сами слили, вот свой локус с границами и правьте.

Понятна схема, друзья?

В случае косяка то же самое искажение вектора из-за внешного локуса.

Вам кажется, что вы нанесли ущерб другому и должны покаяться и унизиться перед ним для компенсации.

Вам кажется, что ущерб – это отнятое у другого превосходство и вам нужно его по-царски вернуть.

Но вы не могли отнять у другого превосходство, вы просто показали себя неадекватным человеком, с которым не хочется иметь дело. Так покажите теперь адекватным, не нужно унижаться, показывая себя еще более неадекватным человеком.

Даже если вы нанесли человеку ущерб, ваши самоуничижения этот ущерб не компенсируют, вложитесь материально или физически, сделайте что-то полезное, без унижений.

Ваши унижения никому не нужны, всем они неприятны.

Понимаете, друзья, почему Сокровищам вечно кажется, что их сопли – самая ценная компенсация?

Потому что они Сокровища.

Им кажется, что если они позорятся, другой должен быть горд, что ради него такоэ.

А другому чаще всего стыдно за них.

Косяк их не меньше, а больше, поскольку они не только нанесли ущерб, теперь еще вытягивают жалость.

Многие люди никак не могут этого почувствовать, потому что искажают и накладывают свой опыт.

Они вспоминают, как их обидели, а потом попросили прощения, и им стало легче.

То есть их оттолкнули, потом позвали обратно, и им кажется, что так второй компенсировал косяк.

И поэтому они именно так компенсируют свои косяки. Сначала орудуют скалкой, потом щипцами.

И удивляются, что в их случае это не работает. Или в их представлении работает, но значимость их падает и отношение к ним становится хуже.

Отличия в том, что в их позитивном опыте со стороны другого это был не косяк, а шаг назад, а если даже косяк, то следующий шаг – не слив, а компенсация или шаг.

То есть другой отобрал у них часть своей территории, которую они пытались присвоить, потом отдал. Или он попытался забрать часть их территории, потом извинился и компенсировал, отдав часть своей.

Привести примеры, чтобы было понятней?

Допустим, мужчина после двух приятных свиданий навязчиво приставал к женщине в машине, она резко отшила его и ушла. Он обиделся (хотя сам был не прав). Потом женщина подумала и решила, что мужчина ей нравится, позвонила ему и дала понять, что сожалеет о таком грубом отпоре. Он обрадовался.

Вот такую ситуацию мужчина может запомнить как ее косяк, который она компенсировала сливом, но ее значимость не стала меньше, а выросла. На самом же деле ни косяка, ни слива со стороны женщины не было. Был его косяк, ее дистанция, но на дистанции его СЗ немного подросла, она взглянула на ситуацию мягче, как на грубоватый шар и сделала шаг навстречу. Ее СЗ за это время тоже подросла, потому что у мужчины был косяк, который он не увидел.

Вторая ситуация.

Тот же самый мужчина приставал к женщине, уже находясь в отношениях, и она его оттолкнула, сказав, что он ее достал. Он обиделся. После этого женщине стало стыдно, она позвонила и сказала, что она сожалеет о своей грубости, она любит его и рада, что у них отношения. Здесь у нее был небольшой косяк, но она его быстро компенсировала, никакого слива, конечно, не было, наоборот – шаг и шар.

Вектор косяка во втором случае – отнять у партнера право инициировать близость. Женщина подумала и поняла, что не может отнимать такое право и, главное, совсем не хочет отнимать. То есть компенсировала вектор косяка обратным вектором.

А вот представьте теперь ситуацию, что мужчина – женат, пристает к своей любовнице, и она отчитывает его как Настя КСЖ за то, что его жена опять беременна. Он обижается. Она решает, что зря обидела Бедняшу, звонит ему, говорит о своей любви и о том, что обругала его от ревности.

Здесь вектор косяка – обвинение мужчины за то, что он не разводится с женой, и за то, что его жена опять беременна, хотя он встречается с любовницей. Здесь любовница выступает и как полиция нравов и как собственный адвокат, защищая скалкой этические нормы и свои “границы”. Это не только косяк, но и слив, поскольку она требует развестись с женой и быть с ней, то есть навязывается этому мужчине.

После этого она решает, что это был косяк и хочет компенсировать шагом навстречу, говорит ему о любви и о ревности. Но мужчине не нужно ее любви и ревности, это не шар для него, не шаг и не компенсация ее грубости, это слив, который ее косяк с выносом ему мозга делает только больше.

Посмотрите куда идет вектор “компенсации”. Туда же, куда и вектор косяка. Дай мне то, чего не дал, дай мне то и дай мне это. Косяк состоял не в том, что она показала ему свой холод, как в случае предыдущей истории, поэтому компенсировать шагами к близости это нельзя. Косяк был в том, что она его обругала за беременность жены, а потом еще нагрузила своей ревностью, думая, что обидела его холодом и надо добавить жару.

Это может показаться сложным, пока вы еще не привыкли видеть векторы.

Но вы и щипцов когда-то не видели, а теперь все с этим куда лучше.

С векторами вам может помочь то, о чем я говорила вчера: видеть колпачок на партнере и маску жертвы на себе.

Колпачок на партнере – когда вам мерещится его нужда и зависимость, его страдания от вашей нелюбви или его недогадливость и туповатость или его робость и неуверенность в себе.

Это три разных, но по сути похожих, колпачка: Бедняши, Глупыши, Стесняши.

Если у вас косяк, очень важно не только снять с себя маску жертвы, но и не надеть на партнера колпачок.

Маска жертвы – это когда вам кажется, что второй надругался над вами, оскорбил вас, изнасиловал, придушил, придавил, не физически обычно, а морально.

Во время косяка на вас почти всегда маска жертвы (она же – мстителя), иначе не было бы косяка.

Есть некоторые случаи косяков без маски жертвы, но ими пока можно пренебречь.

Чаще всего косяк связан с тем, что вам мерещится какой-то ущерб, нанесенный партнером.

И вот вы “защищаете границы”, а на самом деле косячите.

Если вы не осознаете косяк, на вас так и остается маска жертвы, а в поле вашем появляется хвост.

Если вы осознаете косяк, то из-за короны вы можете надеть колпачок на партнера и начать сливаться.

Вот этого нужно избегать.

Сняли с себя маску жертву, не надевайте колпачок на партнера, компенсируйте косяк с уважением к нему.

Сняли с партнера колпачок, не натягивайте на себя маску жертвы, компенсируйте слив с уважением к себе.

Это легко дается, если локус контроля у вас внутренний.

И разбирая чужие ситуации, вы тоже должны представлять, как выглядит внутренний локус, тогда вы увидите все векторы от внутреннего положения локуса контроля к внешнему, мимо границ, и вверх-вширь будут косяки, а вниз – сливы.

Компенсировать косяк можно обратным вектором вниз и в центр, а компенсировать слив – обратным вектором вверх.

Обратный вектор – это всегда вектор от внешнего локуса к внутреннему, от опоры на другого к опоре на себя.

Посмотрим на примере с багом Ищейка, в котором вчера все запутались.

Я предложила увидеть, где у Ищейки слив, а где косяк.

Во вчерашней ситуации, автор, переписываясь с новым мужчиной, увеличила фрагмент фото его ванной и увидела, что в стаканчике стоят две зубные щетки. После этого она отказалась продолжать общение.

Косяк увидели все. Мужчина ей нравится и ни в чем не виноват перед автором, а она прерывает связь. Щетки ничего не значат, человек может себе позволить иметь много щеток, но даже если бы щетки в какой-то реальности означали измену, верности автору мужчина пока не должен, они только что познакомились. Тем более не должен ей девственности. Вот это косяк автора, независимо от ее значимости для мужчины. Даже если ее СЗ = 0, это все равно ее косяк.

И это очень важно понять, чтобы не лазить ни к кому в голову. Неважно, как к вам относятся, но если вы обрезаете связь на основании бреда Ищейки, это ваш косяк. Вы орудуете ножницами мимо границ. В границах порвать связь из-за недостатка своей симпатии, из-за конфликта интересов, из-за чужих косяков, но не потому, что вашей Ищейке померещилось что-то. Это будет хвост в поле и это помешает вашей любовной ОЗ в будущем.

Но если косяк от Ищейки автора все увидели, слива от Ищейки никто не смог объяснить. Кто-то был ближе, кто-то дальше, но увидеть колпачок на мужчине в этой ситуации всем оказалось трудно.

А ведь Ищейка всегда связана со сливами, не только и не столько с косяками, а значит на партнере всегда колпачок.

Если вы при включении Ищейки сумеете снять колпачок с партнера, Ищейка схлопнется как мыльный пузырь и ваш локус вернется в границы.

Представьте себе обычную Ищейку. Следить за партнером или за новым знакомым в соцсетях, проверяя каждый лайк, пытаться узнать пароль на его телефоне, чтобы сунуть нос в переписки, постоянно держать нос по ветру, принюхиваясь, не пахнет ли где-то жареным. Вот типичная Ищейка с ее длинным носом.

Ищейка не чувствует слива, потому что ей кажется, что она овчарка, которая защищает свои границы. К ней пытаются проникнуть, а она обнюхивает, на предмет оружия и наркотиков.

Ищейка не видит, что сама потихоньку крадется на чужую территорию и там обнюхивает корзину с бельем, чтобы выяснить поднаготную.

Колпачок на партнере – это то, что он использует ухищрения, чтобы подобраться ближе.

Именно поэтому Ищейка не видит себя лазутчицей, которая пролезает в щель под закрытой дверью, что она считает лазутчиком другого. Другой либо бедная овечка, либо волк в овечьей шкуре, и надо выяснить, настоящая ли овечья шкура или маскировка.

Ищейка обычно чувствует возможный косяк. Если подозрения ее окажутся напрасными, значит партнер – бедная овечка, и Ищейка готова признать и компенсировать косяк. Но если подозрения окажутся верными, значит партнер – лазутчик, и никакого косяка за Ищейкой нет, наоборот овчарка получает медаль за доблестную охрану границ.

Ищейка охраняет границы, а колпачок на партнере – это то, что он поет под дверью и просится внутрь.

“Ваша мать пришла, молочка принесла”.

Но не исключено, что это кузнец перековал волку голос и поэтому он так сладко поет.

Если вы приглядитесь, вы увидите, что именно ведущие Ищейки чаще всего бывают обмануты, и не только потому, что нормальных, честных людей коробит от их сыскных привычек, но и потому, что именно Ищейки не могут отличить осторожность в границах от слежки мимо границ.

Именно Ищейки идут поздним вечером на встречу с людьми, у которых пустая анкета и нет фото, им кажется, что так откровенно скрывать можно только деньги и славу. Часто именно девушки-Ищейки идут домой к незнакомому мужчине, потому что им хочется побыстрей увидеть его жилье и пересчитать зубные щетки. Мужчины-Ищейки вечно оказываются в отношениях с полигамными особами и гоняются за ними. Именно Ищейки чаще всего залипают на всевозможные крючки и даже самые грубые. Не говоря уже о том, что все Ищейки всегда с ног до головы облеплены репейником, как бродячие псы.

Осторожность в границах – это сближаться с теми, кто достаточно открыт и понятен для данного этапа отношений. Закрыт – это значит, что вас не приглашают к сближению. Но это для нормальных людей, а для Ищейки все наоборот. Закрыт – значит очень хочет сближаться и прячет какие-то стыдные подробности о себе, а может быть прячет богатства. И у Ищейки чешется нос побыстрей разнюхать, что именно прячут. Что это за Стесняша, а может быть Бедняша, или вовсе Глупыша, который не понимает, что Ищейке можно доверять.

Почему нам так важно отличать вектор косяка и вектор слива у одной и той же Ищейки, в один и тот же момент?

Потому что если не отличать, вам может показаться, что одно компенсирует другое.

Вот Ищейкам именно так и кажется.

Им кажется, что слив – это доверять подозрительному человеку, а косяк – не доверять без неопровержимых улик.

И они просто вынуждены проверять все, чтобы не предавать себя. Но вынуждены следить очень потихоньку, чтобы не обидеть человека недоверием.

А на самом деле, косяк Ищейки – вести подрывную деятельность. А слив Ищейки – лезть туда, куда не пускают и не зовут, что считают личным пространством.

Поэтому обратный вектор, поправляющий локус контроля и убирающий из поля Ищейку – это всегда два разных вектора.

Один вектор – начать доверять партнеру, пока он не дает явных оснований не верить ему. Для этого надо снять с себя маску жертвы, а с него плащ абьюзера.

Второй вектор – в случае явных оснований для недоверия, показывать свое недоверие и спрашивать прямо. Для этого надо снять с него колпачок, а с себя корону Спасателя.

Видите два этих вектора? Между ними нельзя качаться, надо разобраться отдельно с одним, потом с другим.

Условно, один в розовом, другой в сером поле партнера. Если вас что-то смущает, но оснований для претензий в границах нет, это розовое поле партнера, вы должны ему доверять. Если вас что-то смущает и основания для претензий есть, это серое поле партнера, вы можете предъявить ему недоверие. Даже если вы с трудом отличаете розовое от серого, лучше серое принять за розовое или розовое за серое, лишь бы не шагнуть в сторону Ищейки. Потому что в случае Ищейки вы окажетесь в черном поле непременно и проиграете.

Давайте попробуем освоить два этих приема: снимать колпачок с партнера, снимать с себя маску жертвы.

То и другое вы надеваете сами, поэтому сами можете снять, без участия партнера.

Приведите примеры, как с помощью этих двух приемов можно править локус контроля в разных ситуациях.

Ситуации моделируйте или приводите из ФС.

В ФС я собрала самые распространенные шаблоны всех возможных нарушений границ, рапаньих и рыбьих, и действий в границах, нерыбьих и даже рыбацких.

Но и моделировать ситуации самим нам тоже надо учиться.

Для этого берите самые типичные ситуации из писем или жизни и рассказывайте, где что.