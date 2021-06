4 женщины-инженеры обсуждают домогательства, изоляцию и настойчивость

Женщины-инженеры часто сталкиваются с проблемами на рабочем месте и в карьере, с которыми не сталкиваются их коллеги-мужчины, потому что они остаются меньшинством в профессии: в зависимости от того, как вы считаете, женщины составляют от 13% до 25% инженерных должностей. Это неравенство приводит к дисбалансу мощности, что может привести к токсичной рабочей среде.

Один из наиболее печально известных и вопиющих примеров — опыт Сьюзан Фаулер в Uber. В сообщении в блоге в феврале 2017 года она рассказала, что ее босс подошел к ней в корпоративном чате в первый день ее работы. Позже она написала книгу «Информатор», в которой подробно описала свое время в компании.

Испытания Фаулера пролили свет на преследования женщин-инженеров, с которыми приходится сталкиваться на рабочем месте. В профессии, в которой, как правило, доминируют мужчины, поведение варьируется от вопиющих примеров, таких как то, что случилось с Фаулером, до постоянных ежедневных микроагрессий.

Четыре женщины-инженера рассказали мне о своих проблемах:

Тэмми Бутоу, главный инженер по надежности программного обеспечения (SRE) в Gremlin

Рона Чонг, инженер-программист в Grove Collaborative

Ана Медина, старший инженер по хаосу в Gremlin

Юрий Роа, технический менеджер программы SRE в ADL Digital Labs в Боготе, Колумбия

Стоит отметить, что Фаулер также был SRE, который работал в той же команде, что и Медина (который позже участвовал в судебном иске против Uber о дискриминации на 10 миллионов долларов). Это показывает, насколько мал мир, о котором мы говорим. Хотя не все сталкивались с таким уровнем преследований, каждый из них описывал повседневные проблемы, некоторые из которых утомляли их. Но они также продемонстрировали твердую решимость преодолевать любые препятствия на их пути.

Чувствуя себя изолированным

Одна из основных проблем, с которыми эти женщины сталкивались на протяжении всей своей карьеры, — это чувство изоляции из-за того, что они недопредставлены. Они говорят, что иногда это может привести к неуверенности в себе и подозрению, что вы не принадлежите, что бывает трудно преодолеть. Медина говорит, что были времена, когда, намеренно или нет, инженеры-мужчины заставляли ее чувствовать себя нежеланной.

«Одна часть, которая была действительно сложной для меня, — это ежедневные микроагрессии, которые влияют на вашу трудовую этику, желание появиться, желание стараться изо всех сил. И это не только вредит вашей самооценке, но и вашей самооценке. [in terms of] растет как инженер », — объяснила Медина.

Роа говорит, что изоляция может привести к синдрому самозванца. Вот почему так важно иметь больше женщин на этих ролях: чтобы они служили наставниками, образцами для подражания и сверстниками.

«Одним из препятствий для нас, связанных с тем, чтобы быть единственной женщиной в комнате, является то, что [it can lead to] Синдром самозванца, потому что это обычное явление, когда вы единственная женщина или одна из немногих, для нас это может быть действительно сложно. Поэтому нам нужно обрести уверенность, и в этих случаях очень важно иметь образцы для подражания и лидерство, в которое входят женщины », — сказала Роа.

Чонг соглашается, что важно знать, что другие были в таком же положении — и нашли выход.

«Тот факт, что люди искренне говорят о своей работе и проблемах, а также о том, как они их преодолевают, очень помог мне продолжить видеть себя в технологической индустрии», — сказала она. «Были моменты, когда я сомневался, стоит ли мне уходить, но затем, имея эту поддержку вокруг вас, чтобы люди могли поговорить с вами лично и увидеть в качестве примеров, я думаю, что это действительно помогло мне».

Бутоу рассказала, что в начале своей карьеры она давала интервью для статьи после того, как получила награду за написанное ею мобильное приложение. Когда статья была опубликована, она была потрясена, обнаружив, что она озаглавлена: «Не просто еще одно красивое лицо…»

«Я подумал, это название ?! Я был так взволнован, чтобы поделиться статьей с мамой, но этого не произошло. Я потратил так много времени на написание кода и, очевидно, мое лицо не имело к этому никакого отношения. … Так что есть такие мелочи, которые люди называют вырезкой из бумаги или чем-то в этом роде, но это просто множество мелких микроагрессий ».

Проталкивая

Несмотря на все это, общей чертой этих женщин было сильное желание показать, что у них есть технические навыки, чтобы преодолеть эти моменты сомнений и преуспеть в своей профессии.

Бутоу сказала, что борется с подобными заблуждениями с подросткового возраста, но никогда не позволяла этому останавливать ее. «Я просто старался не позволять этому беспокоить меня, но в основном потому, что у меня также есть опыт катания на скейтборде. Это одно и то же, правда? Вы идете в скейт-парк, и люди говорят: «О, ты можешь хоть трюк сделать?» и я подумал: «Смотри на меня». Ты знаешь я [would] просто сделай это. … Так что многое из этого происходит в самых разных местах мира, и вам просто нужно, я не знаю, я просто всегда протискиваюсь, как будто я все равно собираюсь это сделать ».

Чонг говорит, что не поддается разочаровывающим чувствам, добавляя, что общение с другими женщинами помогло ей пережить те времена.

«Как бы мне ни хотелось упорствовать и я не люблю сдаваться, на самом деле были моменты, когда я думал о том, чтобы бросить курить, но иметь возможность видеть опыт других людей, зная, что вы не единственный, кто испытал это, и видел что они нашли для себя лучшую среду и что они в конечном итоге справились с этим, и когда эти люди говорят вам, что они верят в вас, это, вероятно, помешало мне уйти, когда я [might] иначе, — сказала она.

Женщины помогают женщинам

Опыт Чонга не уникален, но чем более разнообразны ваши команды, тем больше людей из недостаточно представленных групп могут поддерживать друг друга. В какой-то момент Бутоу нанял ее, и она говорит, что для нее это был важный момент.

«Я думаю, что есть сетевой эффект, когда мы знаем других женщин и пытаемся привлечь их к себе, и мы расширяем это. Таким образом, мы можем как бы создать изменение или почувствовать изменение, которое хотим видеть, и мы можем сделать нашу ситуацию более комфортной », — сказал Чонг.

Медина говорит, что у нее есть мотивация помочь привлечь латинских и чернокожих людей в технологии, уделяя особое внимание привлечению девушек и молодых женщин. Она работала с группой Technolachicas, которая сняла серию рекламных роликов с фондом Televisa Foundation. Они сняли шесть видеороликов, три на английском и три на испанском, с целью показать молодым девушкам, как сделать карьеру в STEM.

«В каждом рекламном ролике рассказывается о том, как мы начали нашу карьеру, с аудиторией девушки моложе 18 лет, взрослого влиятельного лица и родителя — людей, которые действительно важны для развития любого человека младше 18 лет», — сказала она. «Как получается, что эти люди могут на самом деле дать кому-то возможность взглянуть на STEM и сделать карьеру в STEM?»

Бутоу говорит, что это поднимает людей. «Мы пытаемся поделиться своей историей и надеемся вдохновить других женщин. Очень важно иметь эти образцы для подражания. Есть много исследований, которые показывают, что на самом деле самое главное — это просто наглядность примеров для подражания, к которым вы можете относиться », — сказала она.

Конечная цель? Имея достаточную поддержку на рабочем месте, они могут сосредоточиться на том, чтобы стать лучшими инженерами, какими могут быть — без всяких препятствий.

