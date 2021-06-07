 

Марина Зудина подтвердила, что Павел Табаков впервые стал отцом: официальный комментарий

07.06.2021, 18:26, Разное
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Сегодня, 7 июня, российские СМИ сообщили о том, что 25-летний актер театра и кино, в частности, театра МХТ им. А. П. Чехова, Павел Табаков впервые стал отцом. Якобы в начале августа прошлого года у него родилась дочь Мия, мать которой – 26-летняя актриса и девушка Павла Софья Синицына. С ней актеру приписывали роман с 2017 года.

Поводом для обсуждений стало видео, которое в воскресенье опубликовала Марина Зудина. На нем Павел Табаков, его младшая сестра Мария, Софья Синицына и несколько их близких друзей стоят у входа в Храм Софии Премудрости Божией. Сам же Павел опубликовал у себя в сторис фото с другом Ильей Петруком, подписав его коротко:

Породнились.

Чуть позже разговоре с HELLO! мать Павла Табакова, актриса Марина Зудина подтвердила, что ее сын и правда стал отцом:

Да, вчера мы крестили Пашину дочь. Малышку зовут Миа, ей 10 месяцев. При крещении ей дали имя Марина. Больше никаких комментариев не будет. Это личная жизнь молодых людей, которую они не хотят афишировать.

Также Зудина добавила, что не разрешала фотографам снимать Павла до пяти лет, поэтому поддерживает молодых родителей в стремлении оградить малышку от внимания журналистов.

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Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

Напомним, до Софии Синицыной Павел Табаков больше года состоял в отношениях с актрисой Марией Фоминой. В начале 2017 года Табаков рассказывал в эксклюзивном интервью HELLO!:

Косвенно мы были знакомы очень давно: в театральной студенческой тусовке почти все друг друга знают. Потом репетировали роли в одном спектакле в МХТ и именно тогда первый раз поздоровались. Позже не раз пересекались в общих компаниях, а однажды я встретил ее из Санкт-Петербурга после съемок, и мы начали общаться по-настоящему.



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