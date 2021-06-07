Bugatti показала окончательную версию автомобиля стоимостью 1 млрд рублей

Известный автомобильный бренд Bugatti сообщил о подготовке к выходу нового гиперкара La Voiture Noire.

Данное транспортное средство претендует на звание одного из самых дорогих в мире. Производитель анонсировал, что La Voiture Noire предложат в единственном экземпляре. Вместе с тем первый показ состоялся несколько лет назад и тогда указали, что цена гиперкара достигает 11 миллионов евро. Вместе с тем новинка обладает 8-литровым турбированным агрегатом с мощностью 1500 л.с. Автомобиль имеет несколько турбокомпрессоров.

Достичь разгона до 100 км в час удастся за 2,5 секунд, а максимальная скорость ограничена на уровне 420 км в час. Данный экземпляр существенно превышает характеристики ближайших конкурентов.