Бренд Dodge выпустит новый компактный кроссовер Hornet

Компания Dodge в скором времени выпустит новый кроссовер.

Автомобиль будет базироваться на ранее показанном концепте Hornet, который предложили публике в 2006 году. Новый кроссовер получит платформу от модели Alfa Romeo Tonale, тогда как более точные подробности о паркетнике пока удерживают в тайне от широкой публики. Вместе с тем серийный выпуск кроссовера наладят на заводе в Италии.

Эксперты полагают, что под капотом модели применят 2-литровый турбированный двигатель, однако пока никто не готов прогнозировать ориентировочную мощность транспортного средства. Также умалчивается дата официального выхода автомобиля на рынок.