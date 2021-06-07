 

Бренд Dodge выпустит новый компактный кроссовер Hornet

07.06.2021, 18:16, Новости дня
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Компания Dodge в скором времени выпустит новый кроссовер.

Автомобиль будет базироваться на ранее показанном концепте Hornet, который предложили публике в 2006 году. Новый кроссовер получит платформу от модели Alfa Romeo Tonale, тогда как более точные подробности о паркетнике пока удерживают в тайне от широкой публики. Вместе с тем серийный выпуск кроссовера наладят на заводе в Италии.

Эксперты полагают, что под капотом модели применят 2-литровый турбированный двигатель, однако пока никто не готов прогнозировать ориентировочную мощность транспортного средства. Также умалчивается дата официального выхода автомобиля на рынок.



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