Нижегородские нейрохирурги провели редкую операцию по устранению атеросклероза



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Атеросклероз – это заболевание, при котором в сосудах образуются атеросклеротические бляшки, создающие препятствия для нормального кровоснабжения. Этот процесс продолжается в течение всей жизни, поражая любые сосуды, в том числе и мозговые. Для этого заболевания характерно медленное, но стабильно прогрессирующее течение. Это означает, что при отсутствии лечения и профилактических мер оно рано или поздно проявится в виде инсульта или сосудистой деменции.

По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, еще недавно кровоснабжение мозга при атеросклерозе восстанавливали консервативно, в основном препаратами, разжижающими кровь. Устранить патологию хирургическим путем можно путем создания микроанастомоза — «дороги» в обход забитого сосуда.

«Операция высочайшей тонкости. Диаметр сосудов, с которыми работают врачи — около миллиметра. Все делается на специальном микроскопе, невооруженным глазом не увидеть даже нить и иглу», — рассказал Карякин, отметив, что в РФ подобное вмешательство проводится только в нескольких федеральных клиниках.

По словам реактора ПИМУ, эта операция позволяет восстановить полноценное кровоснабжение мозга, предотвратить инсульты, улучшить когнитивные функции и в целом, повысить качество жизни пациента.