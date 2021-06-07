Ученые установили молекулярную связь между COVID-19 и болезнью Паркинсона
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В результате проведения последнего исследования исследователи пришли к выводам, что между болезнью Паркинсона и COVID-19 существует молекулярная связь. Недавно стало известно о том, что этот недуг обнаружили у трех пациентов, перенесших коронавирус, у которых в семейной истории данного заболевания не было.
Ученые сообщают, что инфекция, которая вызывается острым тяжелым респираторным синдромом, вызванным вирусом SARS-CoV-2, приводит к аномальным изменениям белков легких. В результате, они через экзосомы переносятся в мозг. Модифицированные элементы сказываются на нормальной работе тех белков, которые связаны с болезнью Паркинсона.
Пока точную этиологическую связь между пост-COVID PD и самим коронавирусом не установили. Однако исследователи выдвигают гипотезу, которая говорит о прямом повреждении из-за сосудистых инсультов нигростриатальной системы. SARS-CoV-2 может быть потенциальной причиной развития болезни Паркинсона. Эта теория нуждается в дальнейшей проверке.
Источник: omskpress.ru
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