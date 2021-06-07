 

Ученые рассказали об иммунологическом ответе новорожденного на материнскую инфекцию SARS-CoV-2

07.06.2021, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После проведения нового исследования исследователи рассказали об иммунологическом ответе новорожденного, который оставляет материнская инфекция SARS-CoV-2 во время вынашивания беременности. Оказалось, что она вызывает воспалительный процесс, приводящий к выработке цитокинов. В результате, у малыша повышается функциональность иммунных клеток.
Более ранние исследования показали, что на то, как развивается иммунная система ребенка, влияет наличие воспаления в родовой деятельности. Новые выводы ученых подтвердили, что защитные антитела передаются плоду от матери. Если была инфекция, то специалисты отмечали заниженный уровень специфических IgG пуповинной крови по сравнению с теми, которые измерялись в материнской сыворотке. При этом, результат оставался стойким даже при высоком содержании в ней антител.

Ученые пришли к выводам, что самое лучшее время для проведения вакцинации беременных женщин это второй триместр. Существует большая вероятность того, что полученный иммунитет передастся новорожденному. Инфекция SARS-CoV-2, обнаруженная у матери, активирует иммунную систему плода внутриутробно, в зависимости от того, когда происходит воздействие. У малышей специалисты обнаруживали в ответ на воспалительный процесс продукцию короткоживущих цитокинов, а также изменения в функционале иммунных клеток.

Источник: gazetadaily.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Собчак боится присутствия красивых актрис рядом с мужем

30.05 / Мнение: Бредятина

20.11 / Анджелина Джоли и Том Харди снимут совместный фильм

09.02 / Никто не запретит мне танцы

10.08 / Ученые доказали факт передачи коронавируса между кошками

16.04 / Катерина Шпица, Гарик Харламов и другие на премьере фильма “Гнев человеческий”

30.03 / Эксперты в США назвали российское оружие, способное выиграть войну одним залпом

16.10 / Мнение: Дыра в безопасности «Мегафона»

05.04 / Успехи России в сельском хозяйстве привели в ярость европейских фермеров

05.02 / Умер бывший главком ВМФ России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика