Ученые рассказали об иммунологическом ответе новорожденного на материнскую инфекцию SARS-CoV-2

После проведения нового исследования исследователи рассказали об иммунологическом ответе новорожденного, который оставляет материнская инфекция SARS-CoV-2 во время вынашивания беременности. Оказалось, что она вызывает воспалительный процесс, приводящий к выработке цитокинов. В результате, у малыша повышается функциональность иммунных клеток.

Более ранние исследования показали, что на то, как развивается иммунная система ребенка, влияет наличие воспаления в родовой деятельности. Новые выводы ученых подтвердили, что защитные антитела передаются плоду от матери. Если была инфекция, то специалисты отмечали заниженный уровень специфических IgG пуповинной крови по сравнению с теми, которые измерялись в материнской сыворотке. При этом, результат оставался стойким даже при высоком содержании в ней антител.

Ученые пришли к выводам, что самое лучшее время для проведения вакцинации беременных женщин это второй триместр. Существует большая вероятность того, что полученный иммунитет передастся новорожденному. Инфекция SARS-CoV-2, обнаруженная у матери, активирует иммунную систему плода внутриутробно, в зависимости от того, когда происходит воздействие. У малышей специалисты обнаруживали в ответ на воспалительный процесс продукцию короткоживущих цитокинов, а также изменения в функционале иммунных клеток.

Источник: gazetadaily.ru