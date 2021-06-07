Зудина: «Я чувствовала себя главной женщиной в жизни Табакова»

Интервью психологу Анетте Орловой для ее YouTube-канала дала актриса Марина Зудина. Во время беседы она заявила, что все 35 лет отношений она чувствовала себя для режиссера Олега Табакова «главной женщиной».

Знакомство пары состоялось, когда Марина Зудина была еще студенткой. В тот период Олег Табаков был женат, но, когда его двое детей выросли, ушел из семьи. На тот момент актриса была уже достаточно популярной, жила в своей квартире. Она согласилась стать женой режиссера. Сначала у них родился сын Павел, а спустя некоторое время дочь Маруся. Олегу Табакову было тогда 70 лет, а его супруга считает, что именно появление на свет маленькой наследницы продлило режиссеру жизнь.

Анетта Орлова сделала комплимент Марине Зудиной по поводу ее внешности. Вдова Олега Табакова заявила, что такой результат это показатель того, как к ней относился супруг. Актриса считает, что, когда житель смотрит на женщину влюбленными глазами, она расцветает. То, как представительницы прекрасного пола себя сохраняют, это показатель отношения сильного плеча, которое рядом. Марина Зудина знает, что была «женщиной, которую любили». Она чувствовала себя музой в жизни режиссера, однако после дочери Маруси и его матери.