СБУ разоблачила масштабную схему добычи янтаря в Ровенской области и его контрабанды за границу

“Оперативники спецслужбы разоблачили “на горячем” 16 старателей во время незаконной добычи янтаря на землях государственного фонда вблизи села Новаки Варашского района. У них было изъято пять мотопомп кустарного производства, орудие, предназначенное для незаконного промысла, четыре автотранспортных средства и янтарь-сырец”, – говорится в сообщении.

В ходе 24 обысков по местам проживания, в подсобных помещениях и цехах незаконной обработки правоохранители изъяли почти 650 кг янтаря-сырца различных фракций, 35 мотопомп кустарного производства, орудие, предназначенное для незаконной добычи янтаря, черновые записи по объемам сбыта янтаря и его стоимости, а также три единицы огнестрельного оружия.

По оперативной информации, выявленный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

По предварительным данным следствия, к незаконному бизнесу причастны 10 жителей райцентра Сарны. Они нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке. Часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия.

2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря. Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря. Документ ввел единые разрешения на разведку с правом добычи янтаря сроком на пять лет на участке до 10 га через электронные аукционы.

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