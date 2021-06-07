“Познакомились через Instagram”. Tayanna рассказала о новом бойфренде, с которым провела отпуск на Бали

“Захотелось немножко побыть женщиной”, – призналась она, подчеркнув, что не брала с собой на отдых сына Даниэля.

Tayanna подчеркнула, что считает отношения с Александром серьезными.

“Мы познакомились через Instagram, а потом увиделись. Это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что, наверное, ждали друг друга много лет”, – рассказала она.

Певица отметила, что познакомила бойфренда со своим сыном, но Александр не спешит “входить в семью с головой”.

Контекст:

Tayanna под своим настоящим именем Татьяна Решетняк начинала карьеру в группе “Горячий шоколад”, которую покинула в 2011 году, потом занялась сольной карьерой.

В отношениях с музыкантом Егором Глебом певица родила сына Даниэля (2013). Пара рассталась после трех лет гражданского брака. Избранник артистки младше ее на восемь лет.

В апреле 2020 года певица призналась, что скрывала от близких факт домашнего насилия со стороны Глеба. “Никто об этом не знал. Я никому не рассказывала, потому что считала, что это моя жизнь и она должна быть закрытой. Мне не хотелось никого в это посвящать. Я же мудрее – почему я влезла в такую какашку?” – рассказывала тогда Tayanna.

В марте 2021 года она заявила, что простила Глебу обиды. По словам певицы, сейчас она считает, что тот опыт был ей необходим, чтобы “прийти в себя”.

В мае артистка рассказала, что мечтает выйти замуж и родить дочь.

—