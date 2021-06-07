 

Hubble снял спиральную галактику. Впервые ее обнаружили после взрыва сверхновой

07.06.2021, 18:08, Новости дня
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Снимок сделан с помощью широкоугольной камеры 3 (WFC3) телескопа Hubble. На нем изображена спиральная галактика NGC 4680 вместе с соседями – двумя другими галактиками, которые частично просматриваются в направлении на 2 и 7 часов циферблата.

Фото: esahubble.org

NGC 4680 привлекла внимание в 1997 году, поскольку в ней произошел взрыв сверхновой, известный как SN 1997bp. Эту сверхновую обнаружил австралийский астроном-любитель Роберт Эванс, который ранее обнаружил 42 необычных взрыва сверхновых.

NGC 4680 – галактика, которую довольно сложно классифицировать. Иногда ее называют спиральной галактикой, но иногда ее также классифицируют как линзовидную галактику. Линзовидные галактики находятся где-то посередине между спиральными галактиками и эллиптическими галактиками. Хотя у NGC 4680 действительно есть различимые спиральные рукава, они четко не определены, и кончик одного рукава выглядит очень размытым.

Как отметили в обсерватории, галактики не статичны, и их морфология (и, следовательно, их классификации) меняются на протяжении всей жизни. Считается, что спиральные галактики эволюционируют в эллиптические галактики, скорее всего, путем слияния друг с другом, что приводит к потере их характерных спиральных структур.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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