Глава Евросовета поговорил с Путиным. Обсудили “подрывное поведение” РФ, Минские соглашения, Беларусь и сертификацию “Спутника V”

“Я передал послание о единстве ЕС в разговоре с президентом Путиным. Тенденция к снижению в отношениях между ЕС и Россией может измениться только в том случае, если Россия прекратит подрывное поведение”, – говорится в сообщении.

На сайте Евросовета отмечается, что Мишель также подтвердил неизменную поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подчеркнул долю ответственности России за полное выполнение Минских соглашений.

Кроме того, президент Европейского Совета подтвердил оценку ЕС принудительной посадки самолета Ryanair белорусскими властями, подчеркнул, что властям Беларуси необходимо освободить политических заключенных, прекратить репрессии и насилие и начать всесторонний национальный диалог. “Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса”, – говорится в сообщении.

I conveyed a message of EU unity in my call with president Putin @KremlinRussia_E

The downwards trend in EU-Russia relations can only change if Russia stops disruptive behavior.

Fighting the pandemic and making effective vaccines available to everyone is a goal we discussed. pic.twitter.com/Rhw2B7xMHa

— Charles Michel (@eucopresident) June 7, 2021

Путин, в свою очередь, заявил, что нынешнее состояние отношений России с ЕС нельзя считать удовлетворительным, сообщается на сайте Кремля. При этом он отметил, что Россия и Евросоюз остаются друг для друга значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций

“Отмечено, что возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам. Выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка, разрешение региональных конфликтов”, – говорится в сообщении.

В связи с “санкционным давлением” Евросоюза на Беларусь, Путин заявил о “контрпродуктивности такого подхода, как и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства”.

Мищель и Путин обсудили войну на Донбассе, которую Кремль называет “внутриукраинским кризисом”. Сообщается, что обе стороны считают минский “Комплекс мер” 2015 года “безальтернативной основой урегулирования”. Президент России акцентировал “необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса”.

Также политики обсудили текущую ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, обстановку в Ливии и борьбу с пандемией COVID-19, “включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата “Спутник V”, отметили в Кремле.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В интервью Financial Times, которое вышло 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский призвал пересмотреть Минские соглашения или применить “какой-нибудь другой формат”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3 мая отмечал, что Украина не выходит из минского формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе, в отличие от России, которая стабильно предпринимает такие попытки.

США заявляли о поддержке Минских соглашений как “рамках для дипломатического разрешения разжигаемого Россией конфликта на Донбассе”.

