“Выглядит смешно и нелепо”, “Пиджак убогий”. В сети раскритиковали новый образ Валерии

В ролике певица обращается к поклонникам, анонсируя свои концерты, но большинство из них обратило внимание на ее наряд.

“Вот единственный вопрос: “Когда же закончится эта мода на дурацкий, гипертрофированный oversize? Выглядит смешно и нелепо”, – прокомментировали образ артистки пользователи сети.

“Валерию обожаю. Пиджак убогий”, – написали в комментариях поклонники певицы.

“Валерия, что с вашими плечами?” – интересуются фолловеры.

“Вот пристали, с одеждой к певице, лишь бы прицепиться”, – поддержали артистку фолловеры.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Контекст:

Валерия (Алла Перфилова) – российская эстрадная певица, член совета по культуре и искусству при президенте РФ. Артистка замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

В начале июня поклонники раскритиковали артистку после того, как она снялась в шоу “Вечерний Ургант” в пиджаке, поверх которого был надет аксессуар в виде бюстгальтера со стразами.

В 2018 году Валерия и еще 22 артиста из РФ выступали на концерте в Крыму по случаю открытия Крымского моста. Украинские правоохранители в марте 2021 года завели против них уголовное дело.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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