Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу

Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент РФ Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент РФ акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Путин сообщил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.

В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.