 

В сервисе аренды электросамокатов в Петербурге возобновились обыски

07.06.2021, 18:06, Новости дня
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Обыски вновь начались в санкт-петербургском сервисе аренды электросамокатов после серии инцидентов с наездом клиентов компании на пешеходов, сообщила пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу.

Обыски связаны с расследованием уголовного  дела, возбужденного  по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ  (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после нескольких инцидентов с самокатчиками, в результате которых пострадали люди.

«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования. В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, обыски в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других начались на прошлой неделе. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов.



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