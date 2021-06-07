В сервисе аренды электросамокатов в Петербурге возобновились обыски

Обыски вновь начались в санкт-петербургском сервисе аренды электросамокатов после серии инцидентов с наездом клиентов компании на пешеходов, сообщила пресс-служба СУ СК по Санкт-Петербургу.

Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после нескольких инцидентов с самокатчиками, в результате которых пострадали люди.

«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования. В настоящее время в сервисном центре коммерческой структуры проводится обыск, в ходе которого изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, обыски в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других начались на прошлой неделе. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов.