 

“Дни.ру” раздают подарки: 10 наборов с косметикой и суперприз

07.06.2021, 17:48, Разное
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В стандартный подарок входит набор хны в черном цвете, сыворотка для роста бровей MAYAMY Oh my Grow и мыло. Тот, кому достанется суперприз, получит еще и состав для долговременной укладки бровей SEXY BROW PERM, коричневую гель-краску
BRONSUN, а также комплект для биотатуажа SEXY BROW HENNA в темно-коричневом цвете.

Чтобы был шанс получить один из десяти стандартных наборов, достаточно выполнить три простых условия:

  • Отметьте в комментарии к публикации как можно больше ваших друзей;
  • Подпишитесь на @dniru;
  • Поставьте лайк этой публикации.

    • Чтобы была возможность выиграть суперприз, нужно подписаться на аккаунт наших партнеров @browmart.ru и поставить лайк записи о розыгрыше (закреплена в актуальном) .

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    Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

    Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 14 июня.



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