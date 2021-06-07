“Дни.ру” раздают подарки: 10 наборов с косметикой и суперприз

В стандартный подарок входит набор хны в черном цвете, сыворотка для роста бровей MAYAMY Oh my Grow и мыло. Тот, кому достанется суперприз, получит еще и состав для долговременной укладки бровей SEXY BROW PERM, коричневую гель-краску

BRONSUN, а также комплект для биотатуажа SEXY BROW HENNA в темно-коричневом цвете.

Чтобы был шанс получить один из десяти стандартных наборов, достаточно выполнить три простых условия:

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Чтобы была возможность выиграть суперприз, нужно подписаться на аккаунт наших партнеров @browmart.ru и поставить лайк записи о розыгрыше (закреплена в актуальном) .

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить! Итоги подведем 14 июня.