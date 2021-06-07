Дмитрий Рогозин поборется на аукционе за место в космическом корабле Джеффа Безоса

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к правительству с просьбой о дополнительном финансировании.

Деньги нужны ему для покупки «билета» на космический корабль, построенный Джеффом Безосом.

Старт корабля New Shepard, принадлежащей Безосу компании Blue Origin, назначен на 20 июля. Полёт будет суборбитальным, капсула достигнет нижней границы космоса – высоты в 100 километров и вскоре начнёт снижение. В корабле шесть мест, пять из которых уже заняты самим Джеффом, его братом и сотрудниками компании, а одно продаётся на интернет-аукционе. К вечеру 7 июня самой высокой была ставка в 2,8 миллиона долларов. Рогозину срочно нужны деньги, чтобы перебить её и вступить в борьбу за космическое путешествие.

– Суборбитальный полёт мне совершенно не интересен. Захочу – ребята меня бесплатно покатают по орбите сколько угодно. Гораздо важнее возможность поговорить во время полёта с Джеффом и порешать с ним вопросы, перетянуть его на свою сторону, за это можно и заплатить немного, – заявил Рогозин.

Среди тем, которые Рогозин намерен поднять во время полёта с Безосом, контрпродуктивность американских санкций в отношении Роскосмоса, а также недобросовестная конкуренция Илона Маска, который «ломает рынок» не только российским, но и американским операторам запусков. Возможно, компанию Blue Origin удастся втянуть в «антимасковский картель», который сейчас собирает Россия.

Несмотря на сжатые сроки аукциона, правительство взяло паузу, чтобы подумать, выделять ли деньги на участие в нём.

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