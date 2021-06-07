«Киндер сюрприз окрашен в цвета Польши и легко разделяется надвое»: Варшава запрещает шоколадные яйца

Сейм Польской республики большинством голосов запретил продажу в стране шоколадных яиц «Kinder Сюрприз» после того, как истёк трёхмесячный срок, данный компании на исправление недостатков в дизайне продукта.

Парламентариев оскорбил тот факт, что яйца, покрашенные в цвет национального флага Польши, легко разделяются на две половины.

Согласно польскому закону «О денацификации и декоммунизации», любое упоминание о том, что Польша была разделена в результате пакта Молотова-Риббентропа, является уголовным преступлением. Немецкая компания Kinder, производящая шоколадные яйца, не раз получала предупреждения о недопустимости текущего дизайна данного продукта, нарушающего национальное законодательство.

Однако в руководстве компании заявляют, что для шоколадных яиц существует один образец, один дизайн и одна упаковка по всему миру, поэтому там не намерены отказываться от известного бренда в угоду польским властям. Продажа Kinder Сюрприза в Польше будет запрещена с 1 июля.

– Как говорил мой дед, польские правительства появляются и исчезают, а Kinder Сюрприз остаётся. Дизайн упаковки не менялся с 1933 года. Никаких ассоциаций с разделами Польши по этому поводу ни у кого не возникало. Более того, в 1939 году в Варшаве состоялась крупнейшая в истории бесплатная раздача Kinder Сюрпризов польским детям, и никого это тогда не оскорбляло. Если нынешней польской власти не нравятся наши немецкие яйца, мы лучше приведём к власти такое правительство, которое не будет задавать по этому поводу вопросов, – считает глава Kinder-Ост Франц Шульцвеер.

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