 

«Киндер сюрприз окрашен в цвета Польши и легко разделяется надвое»: Варшава запрещает шоколадные яйца

07.06.2021, 17:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сейм Польской республики большинством голосов запретил продажу в стране шоколадных яиц «Kinder Сюрприз» после того, как истёк трёхмесячный срок, данный компании на исправление недостатков в дизайне продукта.

Парламентариев оскорбил тот факт, что яйца, покрашенные в цвет национального флага Польши, легко разделяются на две половины.

Варшава запрещает шоколадные яйцаСогласно польскому закону «О денацификации и декоммунизации», любое упоминание о том, что Польша была разделена в результате пакта Молотова-Риббентропа, является уголовным преступлением. Немецкая компания Kinder, производящая шоколадные яйца, не раз получала предупреждения о недопустимости текущего дизайна данного продукта, нарушающего национальное законодательство.

Однако в руководстве компании заявляют, что для шоколадных яиц существует один образец, один дизайн и одна упаковка по всему миру, поэтому там не намерены отказываться от известного бренда в угоду польским властям. Продажа Kinder Сюрприза в Польше будет запрещена с 1 июля.

– Как говорил мой дед, польские правительства появляются и исчезают, а Kinder Сюрприз остаётся. Дизайн упаковки не менялся с 1933 года. Никаких ассоциаций с разделами Польши по этому поводу ни у кого не возникало. Более того, в 1939 году в Варшаве состоялась крупнейшая в истории бесплатная раздача Kinder Сюрпризов польским детям, и никого это тогда не оскорбляло. Если нынешней польской власти не нравятся наши немецкие яйца, мы лучше приведём к власти такое правительство, которое не будет задавать по этому поводу вопросов, – считает глава Kinder-Ост Франц Шульцвеер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / Мнение: Как правильно снижать цены

17.02 / Увидел блестящую вещь, оторвал

18.11 / Ксения Собчак показала фото подросшего сына в день его рождения

22.07 / Хирург Александр Вдовин рекомендует Алле Пугачевой воздержаться от пластики

17.11 / Навальный подал в суд на Пескова из-за его заявлений о связях политика с ЦРУ

05.06 / У стиля нет размера: прогрессивная идея движения бодипозитива в TikTok и Instagram

13.09 / Мнение: Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020

09.11 / Мнение: Черные будни коронавируса

13.07 / Мнение: Изба-читальня. Свет нашей жизни

08.02 / Ученые: Счастливое детство не гарантирует отсутствия психических проблем в зрелости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика