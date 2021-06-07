В этом году ожидается выход нового планшета IPad mini 6

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07.06.2021, 17:18, Новости дня
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Самый компактный планшет из семейства iPad может выйти на рынок еще до конца текущего года. Как сообщают инсайдерские источники, «Яблочная» компания готовит сюрприз своим почитателям. Ведь iPad mini не получал обновлений уже более семи лет.

В данном случае речь идет об обновленной версии IPad mini 6. Намеки на разработку такого планшета уже появились на различных интернет-ресурсах. Однако пока нет никакой конкретной информации о технических характеристиках нового устройства.

Известно лишь, что разработчик изменил дизайн. Кроме того, появятся такие функции, как Touch ID нового поколения. А вот идентификации по лицу, скорее всего, в новом планшете не будет. К такому выводу эксперты пришли, анализируя политику Apple последних лет.



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