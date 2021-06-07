 

Функция Mind в умных часах позволит следить за уровнем стресса

07.06.2021, 17:18, Новости дня
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Владельцам умных часов Apple Watch разработчик предлагает новую функцию. Речь идет о работе приложения Mind, при помощи которого можно постоянно следить за уровнем стресса.

Это стало возможным благодаря новой версии операционной системы WatchOS, говорят эксперты. Развитие умных часов как отдельного класса мобильных гаджетов сегодня идет по двум основным направлениям. Во-первых, они становятся более самостоятельными и независимыми от таких «старших» устройств, как смартфоны, например. Во-вторых, перечень функций постоянно пополняется новыми позициями.

Продукция Apple в этом процессе лидирует. По словам специалистов, идея отслеживать психическое состояние в режиме реального времени наверняка понравится значительной части пользователей. Ведь мы живем в очень напряженное время.



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