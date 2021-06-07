Японцы запустят на Луну крошечный робот-трансформер

В японском космическом агентстве JAXA решили не запускать на Луну громоздкое оборудование. По мнению инженеров, всю необходимую работу сможет сделать крошечный робот, конструкция которого напоминает трансформер.

Так вес этой машины составит всего-то 250 г! В сложенном состоянии робот представляет собой шарообразный предмет диаметром 8 см. Прибыв на место, он раскроется и начнет выполнять положенные на него функции.

Кстати Япония планирует осуществить пилотируемый полет на Луну через восемь лет. К данной миссии необходимо хорошо подготовиться. Поэтому на спутник Земли отправят сначала робот, о котором рассказали специалисты JAXA. Этот полет запланирован на 2022 год.