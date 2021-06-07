 

У ВИЧ-положительной пациентки коронавирус сохранялся 216 дней и мутировал более 30 раз

07.06.2021, 17:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Согласно отчету из ЮАР, 36-летняя пациентка является носителем ВИЧ-инфекции с 2006 года, и с тех пор ее иммунная система неуклонно ослабевала. Осенью прошлого года женщина заразилась коронавирусом, после чего диагностические тесты подтверждали наличие инфекции в ее организме в течение 216 дней.

Ученые провели секвенирование генома вируса в разные периоды времени и обнаружили, что за полгода патоген претерпел 13 мутаций шиповидного S-белка, а также 19 генетических сдвигов, которые могут потенциально изменить его свойства.

Некоторые из этих изменений были замечены в новых вариантах SARS-CoV-2, которые вызывают много опасений у исследователей, таких как E484K, который является частью варианта B.1.1.7 («британский» штамм), и мутация N510Y — часть варианта B.1.351, впервые обнаруженного в ЮАР.

Ученым не удалось выяснить, передала ли пациентка эти мутации другим людям. Однако известно, что большинство новых вариантов SARS-CoV-2 появились из таких районов Южной Африки, как Квазулу-Натал, где 1 из 4 взрослых инфицирован ВИЧ. По мнению исследователей, врачи должны уделять самое пристальное внимание пациентам с иммунодефицитом, поскольку их организм может стать «фабрикой новых вариантов коронавируса для всего мира».

Ранее группа исследователей из США описала три клинических случая «неубиваемого» COVID-19 среди пациентов с острой В-клеточной лейкемией — одной из форм рака крови, при которой организм практически перестает вырабатывать B-клетки для формирования иммунного ответа. В одном случае коронавирус организме пятилетней девочки сохранялся в течение трех месяцев.

У другого пациента с тем же диагнозом, мальчика пяти лет, SARS-Cov-2 оставался в организме в течение 196 дней. Самый тяжелый случай пришелся на взрослого пациента, молодого человека 20-25 лет — вирус продержался более 250 дней вместе с тяжелыми симптомами.

«Продолжительное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител из-за новых мутаций», – написали ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / Мнение: Подготовка к весне

22.08 / Настасья Самбурская в образе блондинки составила достойную конкуренцию Наталье Рудовой

30.05 / «Правильно говорить “здешний”»: в Институте русского языка утвердили новое название тутового шелкопряда

14.01 / Скандалы: Жириновский «на подсосе» у государства

22.03 / «Мартовские котики» от Mamba и TeddyFood накормят реальных бездомных котов

20.10 / Мнение: Гениальная статья о Дале: инородный артист

03.12 / ЭКО, протезирование, психотерапия: какие услуги можно получить с полисом ОМС

27.01 / Ученые КФУ купили 30 мышей за 1 млн рублей для тестирования вакцины от COVID-19

01.12 / Боевой спутник США X-37B

07.06 / И так может выглядеть любая женщина: стилист так преобразил 53-летнюю даму, что даже сам удивился результату

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика