У ВИЧ-положительной пациентки коронавирус сохранялся 216 дней и мутировал более 30 раз



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Согласно отчету из ЮАР, 36-летняя пациентка является носителем ВИЧ-инфекции с 2006 года, и с тех пор ее иммунная система неуклонно ослабевала. Осенью прошлого года женщина заразилась коронавирусом, после чего диагностические тесты подтверждали наличие инфекции в ее организме в течение 216 дней.

Ученые провели секвенирование генома вируса в разные периоды времени и обнаружили, что за полгода патоген претерпел 13 мутаций шиповидного S-белка, а также 19 генетических сдвигов, которые могут потенциально изменить его свойства.

Некоторые из этих изменений были замечены в новых вариантах SARS-CoV-2, которые вызывают много опасений у исследователей, таких как E484K, который является частью варианта B.1.1.7 («британский» штамм), и мутация N510Y — часть варианта B.1.351, впервые обнаруженного в ЮАР.

Ученым не удалось выяснить, передала ли пациентка эти мутации другим людям. Однако известно, что большинство новых вариантов SARS-CoV-2 появились из таких районов Южной Африки, как Квазулу-Натал, где 1 из 4 взрослых инфицирован ВИЧ. По мнению исследователей, врачи должны уделять самое пристальное внимание пациентам с иммунодефицитом, поскольку их организм может стать «фабрикой новых вариантов коронавируса для всего мира».

Ранее группа исследователей из США описала три клинических случая «неубиваемого» COVID-19 среди пациентов с острой В-клеточной лейкемией — одной из форм рака крови, при которой организм практически перестает вырабатывать B-клетки для формирования иммунного ответа. В одном случае коронавирус организме пятилетней девочки сохранялся в течение трех месяцев.

У другого пациента с тем же диагнозом, мальчика пяти лет, SARS-Cov-2 оставался в организме в течение 196 дней. Самый тяжелый случай пришелся на взрослого пациента, молодого человека 20-25 лет — вирус продержался более 250 дней вместе с тяжелыми симптомами.

«Продолжительное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что он станет неуязвимым для антител из-за новых мутаций», – написали ученые.