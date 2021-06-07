 

“Я присутствовал на родах, первым увидел ребенка”. Vlad Darwin рассекретил имя первенца

07.06.2021, 17:10, Новости дня
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Vlad Darwin не назвал дату рождения сына, отметив, что ребенок родился “меньше месяца назад”. Артист подчеркнул, что они с женой скрывали беременность от друзей.

“Мы рады, что никому не сказали об этом”, – заявил певец.

По словам Vlad Darwin, он присутствовал на родах.

“Когда я присутствовал на родах, я первым увидел ребенка, и сразу мне всплыла буква “Р”. Так я это почувствовал. Я ночь не спал, искал все имена на букву “Р”. И мне показалось, что Рональд – это самое интересное, самое свежее и самое сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира, и его легко будут называть Ронни”, – рассказал певец.

Контекст:

Vlad Darwin (настоящее имя – Владислав Приходько) стал известным после участия в шоу “Фабрика звезд 2” в 2008 году. Vlad Darwin является автором песен, которые исполняют Тина Кароль, Наталья Могилевская, Alyosha. 

В ноябре 2019 года он женился на Марти. Летом 2020 года артист снял жену в своем клипе на песню “Зірка”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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